В пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в Верхнедвинском районе вводят ограничения для движения крупногабаритного транспорта, сообщает Госпогранкомитет.

С 6 декабря по 1 января в пункте «Григоровщина» не будут пропускать крупногабаритные транспортные средства. Временные неудобства связаны с дорожными работами.

Госпогранкомитет рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты для пересечения государственной границы.