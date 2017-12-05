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В "Григоровщине" до 1 января не будут пропускать крупногабаритный транспорт
В пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в Верхнедвинском районе вводят ограничения для движения крупногабаритного транспорта,
С 6 декабря по 1 января в пункте «Григоровщина» не будут пропускать крупногабаритные транспортные средства. Временные неудобства связаны с дорожными работами.
Госпогранкомитет рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты для пересечения государственной границы.
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Временные неудобства связаны с дорожными работами в пункте пропуска.
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