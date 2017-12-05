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СК закончил расследование масштабного дела о торговле психотропами
06.12.2017 13:21 — Разное | Ежедневник
фото: sk.gov.by
В международную преступную группу входили участники из Беларуси, России и Украины.
Руководил группой 29-летний житель Минска, координировавший работу нескольких интернет-магазинов.
По данным следствия, с 2013 по 2016 годы на территории Беларуси и России действовало несколько организованных групп, занимавшихся незаконным сбытом особо опасных психотропных веществ и наркотических средств. Установлены личности девяти участников групп. Наибольшая часть преступлений была совершена на территории Минска, Минской и Гродненской областей.
Установлено также, что в 2014 году после употребления запрещенного вещества, проданного участниками данной группы, скончался мужчина из Гродно.
Группа успела реализовать не менее 9 кг психотропов и не менее 550 г наркотиков. Ее доход составил почти 1,4 млн рублей.
Лаборатория по изготовления психотропов находилась в Смоленске.
В ходе расследования в одном производстве соединено 56 уголовных дел, возбужденных по более чем 80 эпизодам противоправной деятельности обвиняемых.
Девять фигурантов дела обвиняются в незаконном обороте наркотических средств. Троим, в том числе руководителю группы, - в причинении мести по неосторожности и незаконном перемещении через границу психотропных веществ.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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В международную преступную группу входили участники из Беларуси, России и Украины.
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