YouTube рассказал, что белорусы смотрели в 2017 году

Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси. В топ попали мультики, рэп-баттлы и оскорбленная спортсменка, покинувшая пьедестал.

YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков

Традиционно на первых местах — мультики. Первое место занял эпизод «Маши и Медведя», а четвертое — « Фиксики ».

Еще белорусы много смотрели рэп-баттлы. 2 место в рейтинге заняло видео баттла между Оксимироном и Гнойным, на третьем — баттл Эльдара Джарахова и Дмитрия Ларина.

Не обошлось без драмы. На пятом месте — выпуск ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, посвященный истории Дианы Шурыгиной. На девятом месте — российская звезда YouTube Марьяна Ро, которая отвечает на травлю хейтеров.

На десятом месте рейтинга — запись того, как белорусская спортсменка Виолетта Скворцова покидает пьедестал юниорского чемпионата Европы в тройном прыжке. Причиной стало то, что из-за технической ошибки заиграл гимн другой страны.

На шестом месте — реклама российского Тинькофф Банка, где каскадер путешествует по стране, запрыгивая на крышу поезда и цепляясь за шасси вертолета.

Седьмое и восьмое место достались пародийным видео — первому выпуску «Дружко шоу» и выпуску шоу «Вечерний Ургант», где известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев перепевает песню «Тает лед».

Рейтинг самых популярных музыкальных видео для Беларуси выглядит так: