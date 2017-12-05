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YouTube рассказал, что белорусы смотрели в 2017 году

06.12.2017 13:39 — Разное | Tut.by  
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года и выбрал десяток самых популярных роликов в Беларуси. В топ попали мультики, рэп-баттлы и оскорбленная спортсменка, покинувшая пьедестал.

YouTube отобрал десять самых популярных среди белорусских зрителей роликов. Рейтинг составили на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев и лайков

Традиционно на первых местах — мультики. Первое место занял эпизод «Маши и Медведя», а четвертое — «Фиксики».

Еще белорусы много смотрели рэп-баттлы. 2 место в рейтинге заняло видео баттла между Оксимироном и Гнойным, на третьем — баттл Эльдара Джарахова и Дмитрия Ларина.

Не обошлось без драмы. На пятом месте — выпуск ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, посвященный истории Дианы Шурыгиной. На девятом месте — российская звезда YouTube Марьяна Ро, которая отвечает на травлю хейтеров.

На десятом месте рейтинга — запись того, как белорусская спортсменка Виолетта Скворцова покидает пьедестал юниорского чемпионата Европы в тройном прыжке. Причиной стало то, что из-за технической ошибки заиграл гимн другой страны.

На шестом месте — реклама российского Тинькофф Банка, где каскадер путешествует по стране, запрыгивая на крышу поезда и цепляясь за шасси вертолета.

Седьмое и восьмое место достались пародийным видео — первому выпуску «Дружко шоу» и выпуску шоу «Вечерний Ургант», где известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев перепевает песню «Тает лед».

Рейтинг самых популярных музыкальных видео для Беларуси выглядит так:

  1. Грибы — Тает Лёд
  2. Время и Стекло — На Стиле
  3. Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee
  4. Мот feat. Ани Лорак — Сопрано (премьера клипа, 2017)
  5. LOBODA — Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА]
  6. Ed Sheeran — Shape of You [Official Video]
  7. Макс Корж — Малый повзрослел (official clip)
  8. Ленинград — Ч.П.Х.
  9. Джарахов — БЛОКЕРЫ
  10. ESTRADARADA — Вите Надо Выйти (Official Music Video)
 
 
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В топ попали мультики, рэп-баттлы и оскорбленная спортсменка, покинувшая пьедестал.

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