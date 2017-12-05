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Увидеть за 8 минут: подборка из 314 популярных вирусных видео года

06.12.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Режиссер и монтажер Люк Бержерон выбрал, обработал и опубликовал на канале YouTube (а также на страничке в Facebook) часть своей подборки Best of Web. В нее вошли фрагменты из наиболее популярных видеороликов, которые увидели свет с декабря 2016 года по ноябрь 2017‐го.

Восьмиминутный ролик является лишь десятой частью сборки, и содержит нарезку из 314 самых разных видеосюжетов, привлекшие по каким-либо причинам внимание интернет-пользователей.

Как отметил сам режиссер, для того чтобы составить ролик, ему пришлось затратить 280 часов. В частности, в неделю на поиски лучших видео в интернете у него уходило по 40 часов.

Отметим, что Бержерон делает это не впервые — подобные подборки режиссер выпускает каждый год.

 
 
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Самые популярные видеоролики за последний год собрал и выложил на канале YouTube режиссер Люк Бержерон.

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