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Увидеть за 8 минут: подборка из 314 популярных вирусных видео года
06.12.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Режиссер и монтажер Люк Бержерон выбрал, обработал и опубликовал на канале YouTube (а также на
Восьмиминутный ролик является лишь десятой частью сборки, и содержит нарезку из 314 самых разных видеосюжетов, привлекшие по каким-либо причинам внимание интернет-пользователей.
Как отметил сам режиссер, для того чтобы составить ролик, ему пришлось затратить 280 часов. В частности, в неделю на поиски лучших видео в интернете у него уходило по 40 часов.
Отметим, что Бержерон делает это не впервые — подобные подборки режиссер выпускает каждый год.
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Самые популярные видеоролики за последний год собрал и выложил на канале YouTube режиссер Люк Бержерон.
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