Увидеть за 8 минут: подборка из 314 популярных вирусных видео года

Режиссер и монтажер Люк Бержерон выбрал, обработал и опубликовал на канале YouTube (а также на страничке в Facebook ) часть своей подборки Best of Web. В нее вошли фрагменты из наиболее популярных видеороликов, которые увидели свет с декабря 2016 года по ноябрь 2017‐го.

Восьмиминутный ролик является лишь десятой частью сборки, и содержит нарезку из 314 самых разных видеосюжетов, привлекшие по каким-либо причинам внимание интернет-пользователей.

Как отметил сам режиссер, для того чтобы составить ролик, ему пришлось затратить 280 часов. В частности, в неделю на поиски лучших видео в интернете у него уходило по 40 часов.

Отметим, что Бержерон делает это не впервые — подобные подборки режиссер выпускает каждый год.