Демография и повышение пенсионного возраста: НИИ труда прогнозирует рост безработицы в Беларуси

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При этом все более дефицитными будут становиться кадры в медицине, образовании и других социальных сферах.

По оценкам специалистов, сегодня ситуация на рынке труда в Беларуси достаточно стабильная. В стране отмечается низкий уровень безработицы: на 1 октября 2017 года он составил 0,6% к численности экономически активного населения. Это ниже, чем в предыдущие годы, отмечается в публикации Федерации профсоюзов Беларуси .

«Безусловно, стабилизации состояния рынка труда способствует значительный рост числа вакансий. За год — более чем на 50%. И сегодня работодатели предлагают 55,5 тыс. свободных мест в целом по стране, — рассказала заведующая отделом исследования рынка труда, занятости и социальной защиты НИИ труда Минтруда и соцзащиты Анна Закревская. — В результате позитивных тенденций коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,4 безработного на вакансию. Для сравнения: своего максимума этот показатель достигал в начале 2016 года — тогда на одну вакансию приходилось почти двое безработных».

Однако на функционирование рынка труда влияют и другие факторы, в том числе демографические, экономические и структурные. И главную роль играет именно демография. С 2008 года в Беларуси сокращается количество трудовых ресурсов, причем темпы убыстряются с каждым годом. Такая ситуация складывается в первую очередь из-за старения населения: за последние 10 лет количество людей пожилого возраста в целом по стране выросло более чем на 10%.

«Демографические факторы сказываются в перспективе на трудовом потенциале страны. По прогнозу, который был сформирован нашим НИИ, численность безработного населения будет возрастать и достигнет к 2022 году почти 41 тыс. человек, — отметила специалист. — В первую очередь такое увеличение связано с реализуемой в настоящее время в стране пенсионной реформой. Она же будет способствовать некоторому сокращению темпов снижения численности трудоспособного населения. В то же время уже к 2030 году значительно снизится количество занятых в экономике страны и, соответственно, безработных».

Влияние экономического фактора можно оценить на примере уменьшения спроса на рабочую силу в результате рецессии в 2015–2016 годах. В стране сокращались объемы промышленного производства, работа субъектов хозяйствования была нестабильной, росло число убыточных и неплатежеспособных предприятий. Все это привело к резкому сокращению потребности в сотрудниках. «В 2015 году общее число вакансий достигло своего минимального значения — 28,7 тысячи. Причем впервые за 10 лет доля мест для служащих превысила долю для рабочих профессий. Это свидетельствовало прежде всего о замедлении деятельности реального сектора, — пояснила Анна Закревская. — Иными словами, снижение потребности в рабочих являлось определенным индикатором кризисных явлений в экономике.

Однако все изменилось в 2016–2017 годах вместе со стабилизацией промышленного производства».

К структурным факторам, влияющим на состояние рынка труда, относится состав рабочей силы и ее соответствие потребностям экономики. В последние годы ситуация складывается неблагоприятная: профессионально-квалификационная характеристика спроса на рабочую силу не соответствует ее предложению. В 2017 году увеличилось число вакансий по всем видам экономической деятельности. Однако некоторые отрасли традиционно испытывают потребность в сотрудниках — например, строительство, обрабатывающая промышленность и т.д. Большой дефицит в кадрах начинают испытывать такие отрасли как здравоохранение, социальные услуги, образование. То есть те, что определяют бюджетную сферу Беларуси. И в перспективе эта потребность будет возрастать.