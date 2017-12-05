|
Владимир Журавель покидает пост главного тренера брестского "Динамо"
По информации SPORT.TUT.BY, главный тренер Владимир Журавель все же покидает пост главного тренера брестского «Динамо».
Под руководством Владимира Журавля брестский клуб в 2017 году
В чемпионате Беларуси брестское «Динамо» заняло 4-е место в чемпионате Беларуси, что при определенных раскладах может стать пропуском в квалификацию Лиги Европы.
При этом старт в национальном чемпионате у брестчан не задался, и еще летом, накануне старта в Лиге Европы поползли слухи о смене тренера. Назывался даже сменщик Журавля — польский специалист Мацей Бартошек.
На этом нервном фоне брестское «Динамо» выступало во 2-м раунде квалификации Лиги Европы с австрийским «Альтахом», уступив сопернику по сумме двух матчей (1:1 в гостях, 0:3 дома).
А вскоре после того, как польские СМИ сообщили о том, что брестское «Динамо» и Бартошек
Владимир Журавель отвлекся от лишних мыслей, сосредоточился на главном, и брестское «Динамо», переварившее новый завоз иностранной рабочей силы, стало подниматься в турнирной таблице. Во втором круге больше очков, чем брестчане (33), набрали только минское «Динамо» (37) и БАТЭ (35).
Казалось бы, Владимир Журавель вполне доказал свою состоятельность, за полчемпионата прорвавшись с 10-го на 4-е «полуеврокубковое» место. Но осенью вновь поползли слухи, что в новом сезоне у брестского «Динамо»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации SPORT.TUT.BY, главный тренер Владимир Журавель все же покидает пост главного тренера брестского "Динамо".
|
Архив (Разное)
Комментарии