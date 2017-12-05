Безработные жители Слуцка в 2018 году должны будут отработать 13 дней

Установлено минимальное количество рабочих дней для участия безработных Слуцкого района в оплачиваемых общественных работах на 2018 год. Соответствующее решение райисполкома размещено на Национальном правовом портале.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По месяцам обязательные работы распределились следующим образом:

март — 1 рабочий день;

апрель — 3 рабочих дня;

май — 3 рабочих дня;

июнь — 2 рабочих дня;

июль — 1 рабочий день;

сентябрь — 1 рабочий день;

октябрь — 1 рабочий день;

ноябрь — 1 рабочий день.

В перечень оплачиваемых общественных работ входят в основном сельскохозяйственные работы.

Участие в оплачиваемых общественных работах не является обязательным для: родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей-инвалидов;

молодежи до 18 лет; инвалидов; эвакуированных и отселенных из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавших из этих зон после катастрофы на Чернобыльской АЭС; лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях); граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников и зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в течение 12 месяцев со дня увольнения, в течение первых трех месяцев со дня данной регистрации; беременных женщин;

безработных, трудоустроенных на временные работы с уведомлением органов по труду, занятости и социальной защите.

Местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно до 1 декабря устанавливают месячные нормы для участия безработных в оплачиваемых общественных работах. Безработный при его желании может участвовать в них и сверх установленной месячной нормы.