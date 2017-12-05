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Безработные жители Слуцка в 2018 году должны будут отработать 13 дней

06.12.2017 14:13 — Разное | Tut.by  
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Установлено минимальное количество рабочих дней для участия безработных Слуцкого района в оплачиваемых общественных работах на 2018 год. Соответствующее решение райисполкома размещено на Национальном правовом портале.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По месяцам обязательные работы распределились следующим образом:

  • март — 1 рабочий день;
  • апрель — 3 рабочих дня;
  • май — 3 рабочих дня;
  • июнь — 2 рабочих дня;
  • июль — 1 рабочий день;
  • сентябрь — 1 рабочий день;
  • октябрь — 1 рабочий день;
  • ноябрь — 1 рабочий день.

В перечень оплачиваемых общественных работ входят в основном сельскохозяйственные работы.

Участие в оплачиваемых общественных работах не является обязательным для:

  • родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей-инвалидов;
  • молодежи до 18 лет;
  • инвалидов;
  • эвакуированных и отселенных из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавших из этих зон после катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях);
  • граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников и зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в течение 12 месяцев со дня увольнения, в течение первых трех месяцев со дня данной регистрации;
  • беременных женщин;
  • безработных, трудоустроенных на временные работы с уведомлением органов по труду, занятости и социальной защите.

Местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно до 1 декабря устанавливают месячные нормы для участия безработных в оплачиваемых общественных работах. Безработный при его желании может участвовать в них и сверх установленной месячной нормы.

 
 
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Установлено минимальное количество рабочих дней для участия безработных Слуцкого района в оплачиваемых общественных работах на 2018 год.

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