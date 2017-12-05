Выбор плитки для пола



Плитка для пола — популярное напольное покрытие не только для кухни, ванной или туалета, но и коридоров. Материал пользуется успехом, благодаря тому, что его удобно чистить, он прочен и долговечен. Разберемся в видах напольной плитки и особенностях ее укладки.

Виды плитки для пола





Напольная плитка сегодня часто выбирается из трех материалов: керамики, винила и ПВХ. Керамическая плитка для пола бывает двух видов: классическая нескольких обжигов и клинкерная. Каждый из вариантов отличается своими достоинствами и недостатками.

Виниловая плитка





Виниловое покрытие — это материал, напоминающий прорезиненный пластик. Является композитным материалом из закаленного винила, в который добавлена крошка природного камня. Смесь закрепляется пластификатором. При монтаже можно добиться эффекта цельного полотна.

Клинкерная плитка





Клинкерная плитка для пола — аналог привычного керамического материала, но прошедший только один раунд обжига. Производится из сланцевой глины двумя способами: продавливанием в форме или прессованием. После формирования изделия обжигаются при высоких температурах. Используются как глазурованные, так и неглазурованные варианты. Покрытие считается крайне устойчивым к любым воздействиям: влажности, морозу, физическим повреждениям, поэтому часто используется на террасах и крыльце.

Плитка ПВХ





ПВХ-плитка для пола произведена из того же материала, что обыкновенный линолеум. От обычного листового линолеума она отличается не только формой выпуска — небольшими прямоугольными или квадратными пластинами, но и плотностью, хотя остается мягкой и легко гнется, подгоняется и режется. Плюсы: легкость укладки, низкая цена и легкость замены при повреждении.

Матовая или глянцевая?





Матовый вариант меньше скользит, что гораздо безопаснее для постоянных перемещений по кухне и при мокром поле в ванной. Глянцевую легче чистить. Обычно она представлена в большем количестве вариантов цветовых решений. Выбор варианта должен зависеть исключительно от ваших пожеланий и вкусов.

Пол в ванной





Высокая влагостойкость, плотность, однородность поверхности керамической плитки помогают задерживать воду и защитить пол. Кроме того, с глазурованной плитки очень просто вытирать пролитую воду. Если керамика не привлекает вас, в качестве альтернативы подойдет виниловая версия: она также хорошо сопротивляется влажности.

Пол на кухне





На кухне больше шансов повредить покрытие пола: упавшие предметы посуды, детские игры и когти животных могут легко нанести большой вред. Поэтому керамика, которую труднее заменить, не очень хорошо подойдет для кухни, зато удачным выбором станет модель ПВХ или винил. Приятный на ощупь, более мягкий материал, нескользкий и с большим выбором рисунка будет уместен в этом помещении. Дополнительное преимущество варианта ПВХ — легкость замены поврежденного участка пола. Можно просто вырезать испорченную поверхность и вклеить на это место новую.

Что подойдёт для теплого пола





Для технологии теплого пола лучше всего подходит керамическая клинкерная плитка, которая обладает отличной теплопроводностью и не испортится, если система случайно перегреет пол. Лучше отказаться от варианта из ПВХ — этот материал плохо переносит высокие температуры, быстро коробится и портится от перегрева. Винил подойдет, но только для невысоких температур, однако он не так быстро испортится от перегрева, как ПВХ.

Каких размеров бывает плитка для пола?





Для идеальной подгонки нужно правильно выбрать размер изделия. Стандартные размеры выглядят следующим образом:

10х10 см;

10х20 см;

15х15 см;

20х20 см;

30х30 см;

Эти же параметры относятся и к ПВХ, и виниловой плитке для пола, но винил гораздо чаще можно найти 40х40 и более.

Какой выбрать клей для напольной плитки?





Особенность укладки материала — он требует особого клея, создаваемого обычно на основе цемента и ПВХ. Не стоит пользоваться обычным клеем, обойным или неразбавленным цементом, что плохо повлияет на поверхность и не обеспечит качество сцепления.

Специализированный клей защитит также от образования плесени под изделями. Для теплого пола из-за того, что нужно предусмотреть высокие температуры и температурные перепады, но чтобы при перегреве клей не разрушился, требуется специальный эластичный клей: такие марки, как «Ceresit», «Юнис» или «Основит» пользуются большим спросом.

Клей, которым крепится плитка для пола, обыкновенно сохнет от суток до двух, если нет дополнительных негативных условий, например, повышенной влажности.

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