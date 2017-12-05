Экс-чиновника «Минскэнерго» судят за откаты

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Суд Ленинского района Минска начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-начальника отдела "Минскэнерго".

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по ч.2 ст.430 УК Беларуси (получение взятки, в крупном размере, повторно), сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, мужчина с мая 2015 года по май 2017-го в Минске и Минском районе несколько раз получал деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Зная о том, какие товарно-материальные ценности необходимо приобрести для нужд организации, и ценовые предложения, из корыстных побуждений он сообщал эти сведения своей знакомой, представлявшей различные субъекты хозяйствования. Кроме того, чиновник сам указывал женщине группы товаров, которые планируется приобрести предприятием, чтобы она смогла подготовить выигрышное конкурсное предложение. В результате субъекты хозяйствования выставляли наиболее выгодные условия, которые обеспечивали заключение с ними договоров.

За победу в торгах фигурант получал от своей знакомой денежные средства в размере 10% от суммы оплаченной продукции. Вознаграждения в размере от 900 до 2 тыс. рублей передавались руководителю при личных встречах.

Задержан он был 17 мая после очередного получения взятки в размере 500 долларов. На имущество обвиняемого стоимостью более 220 тыс. рублей наложен арест.