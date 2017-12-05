Новую стратегию сотрудничества с Беларусью готовит Всемирный банк

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер заявил о новой стратегии сотрудничества с Беларусью в период до 2022 года, экономист Всемирного банка Марина Сидоренко сообщила о возможном сохранении умеренного роста ВВП в 2018 году на 2,1%.

«Несмотря на циклическое восстановление экономического роста в 2017 году, мы ожидаем, что в следующем году рост сохранится умеренным - 2,1%», - сказала Сидоренко 6 декабря в ходе презентации экономического обзора Беларуси.

По словам главы представительства Всемирного банка в Беларуси Александра Кремера, в отношении Беларуси совет директоров банка в марте 2018-го будет рассматривать новую стратегию сотрудничества на период до 2022 года, передает БЕЛТА .

Внимание будет сфокусировано на трех вопросах: оказание помощи в разработке человеческого капитала и квалификации кадров, работа с системой образования Беларуси и помощь в инфраструктурном секторе.

Кремер отметил также, что важным направлением будет стимулирование частного сектора и повышение производительности в государственном.

По его словам, повышение уровня жизни людей без повышения производительности может привести к макроэкономическим сложностям.

«Есть два способа повышения производительности госпредприятий. Первый - это приватизация, второй - когда государство предъявляет к госсектору те же самые меры дисциплины, которые предъявляются и к частному. Второй вариант более сложный и требовательный, но они оба могут рассматриваться такой страной, как Беларусь», - резюмировал Кремер.