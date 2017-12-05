Уголовное дело в отношении 55-летнего водителя , который в минувшую субботу сбил пешеходов на переходе у торгово-развлекательного центра "Замок", передано в Главное следственное управление Следственного комитета. Сам водитель находится под стражей.

Трагедия произошла в субботу 2 декабря около 5 часов вечера. Грузовик ЗИЛ не затормозил в тот момент, когда пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 11-летняя девочка погибла и еще четыре человека пострадали, но сейчас их жизням ничего не угрожает.

Прибывшим на место трагедии сотрудникам ГАИ водитель сказал, что у грузовика отказали тормоза . По предварительной информации, мужчина был трезвым.

"Установлено, что 55-летний мужчина управлял автомобилем, не прошедшим государственный технический осмотр. В последний раз диагностика ЗИЛ была проведена специалистами "Белтехосмотра" в 2015 году", — сказал Кабакович.

СК: ЗИЛ, сбивший девочку у ТЦ "Замок", проходил техосмотр в 2015 году /

Как выяснилось, в августе текущего года водителя грузовика ЗИЛ уже штрафовали сотрудники ГАИ за отсутствие пройденного гостехосмотра на основании части 5 статьи 18.12 КоАП Республики Беларусь.

"Сейчас проводятся допросы свидетелей. Также осуществляется работа по восстановлению картины произошедшего, устанавливается наличие видеозаписей аварии", — добавил Кабакович.

К задержанному мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал Sputnik, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь , санкция этой статьи предусматривает до 5-ти лет лишения свободы.