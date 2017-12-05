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СК: ЗИЛ, сбивший девочку у ТЦ "Замок", проходил техосмотр в 2015 году
06.12.2017 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Трагедия произошла в субботу 2 декабря около 5 часов вечера. Грузовик ЗИЛ не затормозил в тот момент, когда пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 11-летняя девочка погибла и еще четыре человека пострадали, но сейчас их жизням ничего не угрожает.
Прибывшим на место трагедии сотрудникам ГАИ водитель сказал, что
"Установлено, что 55-летний мужчина управлял автомобилем, не прошедшим государственный технический осмотр. В последний раз диагностика ЗИЛ была проведена специалистами "Белтехосмотра" в 2015 году", — сказал Кабакович.
Как выяснилось,
"Сейчас проводятся допросы свидетелей. Также осуществляется работа по восстановлению картины произошедшего, устанавливается наличие видеозаписей аварии", — добавил Кабакович.
К задержанному мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как ранее сообщал Sputnik,
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Начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович рассказал радио Sputnik Беларусь о новых подробностях расследования...
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