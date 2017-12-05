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Выступление Путина на церемонии вручения премиии "Российский волонтер 2017"

06.12.2017 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трехдневный всероссийский форум добровольцев стартовал в Москве 4 декабря. Участие в нем принимают российские добровольцы, сделавшие в течение года наиболее серьезный вклад в развитие волонтерского дела.

Выступление Путина на церемонии вручения премиии "Российский волонтер 2017"
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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В среду президент России Владимир Путин примет в среду участие в церемонии вручения премии "Доброволец России", где соберутся 15 тысяч волонтеров и организаторов добровольческих движений со всей страны.

Итогом мероприятия станет большой праздничный концерт, основу которого составит награждение победителей премии. Они будут названы в следующих номинациях: событийное, социальное и медицинское волонтерство, "Волонтеры Победы" и "Доброволец года".

Победителей премии "Доброволец России 2017" наградят известные российские артисты, которые также расскажут свои истории, связанные с волонтерским движением. В этот день на сцену выйдут Полина Гагарина, IOWA, Сергей Лазарев, Swanky Tunes, Алексей Воробьев, Quest Pistols Show и другие, а хедлайнером концерта станет Тимати.

 
 
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