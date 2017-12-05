Уралов: США дали Саакашвили особый иммунитет /

Последнее выступление известного политического артиста Михаила Саакашвили , прошедшее с полным "аншлагом" в СМИ, послужило поводом для очередной телефонной беседы пранкеров Вована и Лексуса с президентом Украины Петром Порошенко, который все же к концу разговора уловил розыгрыш и послал пранкеров по известному адресу.



© Sputnik/ Александр Полегенько Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили

Как могут сложиться дальнейшие "гастроли" Саакашвили? Известный политический эксперт, публицист, главный редактор портала СОНАР-2050 Семен Уралов прокомментировал на радио Sputnik Беларусь последние события в Киеве.

"Ситуация комичная, особенно забавной она кажется из Беларуси, но на самом деле мы видим полное разложение государства как набора институтов. Человек, который находится под словесной защитой США, может плевать на любые законы государства. Саакашвили — это таран, который взламывает нынешнюю политическую систему Украины", — считает Уралов.

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Беседу с политическим экспертом Семеном Ураловым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.