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Уралов: США дали Саакашвили особый иммунитет
06.12.2017 14:44 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Александр Полегенько
Как могут сложиться дальнейшие "гастроли" Саакашвили? Известный политический эксперт, публицист, главный редактор портала СОНАР-2050 Семен Уралов прокомментировал на радио Sputnik Беларусь последние события в Киеве.
"Ситуация комичная, особенно забавной она кажется из Беларуси, но на самом деле мы видим полное разложение государства как набора институтов. Человек, который находится под словесной защитой США, может плевать на любые законы государства. Саакашвили — это таран, который взламывает нынешнюю политическую систему Украины", — считает Уралов.
Беседу с политическим экспертом Семеном Ураловым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Главный редактор портала СОНАР-2050 Семен Уралов комментирует последние события в Киеве, связанные с Михаилом Саакашвили, и звонок пранкеров Вована и Лексуса Петру...
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