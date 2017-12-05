ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уралов: США дали Саакашвили особый иммунитет

06.12.2017 14:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Последнее выступление известного политического артиста Михаила Саакашвили, прошедшее с полным "аншлагом" в СМИ, послужило поводом для очередной телефонной беседы пранкеров Вована и Лексуса с президентом Украины Петром Порошенко, который все же к концу разговора уловил розыгрыш и послал пранкеров по известному адресу.

Уралов: США дали Саакашвили особый иммунитет
© Sputnik/ Александр Полегенько
Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили

Как могут сложиться дальнейшие "гастроли" Саакашвили? Известный политический эксперт, публицист, главный редактор портала СОНАР-2050 Семен Уралов прокомментировал на радио Sputnik Беларусь последние события в Киеве.

"Ситуация комичная, особенно забавной она кажется из Беларуси, но на самом деле мы видим полное разложение государства как набора институтов. Человек, который находится под словесной защитой США, может плевать на любые законы государства. Саакашвили — это таран, который взламывает нынешнюю политическую систему Украины", — считает Уралов.

Гаспарян об аресте Саакашвили: спектакль продолжается >>

Беседу с политическим экспертом Семеном Ураловым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный редактор портала СОНАР-2050 Семен Уралов комментирует последние события в Киеве, связанные с Михаилом Саакашвили, и звонок пранкеров Вована и Лексуса Петру...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новую стратегию сотрудничества с Беларусью готовит Всемирный банк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика