Выделяют жилье и матпомощь. Каких специалистов, на какие зарплаты и условия труда ищут на БелАЭС

Первый энергоблок БелАЭС укомплектован оперативным персоналом практически на 90%, сообщил заместитель начальника учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС Александр Ерин во время онлайн-конференции на БЕЛТА . «Сейчас мы комплектуем в основном первый энергоблок, но параллельно идет комплектование и второго», — рассказал специалист. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии сейчас открыты на БелАЭС.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Основным критерием при рассмотрении кандидата на трудоустройство является профильное образование и опыт работы в атомной или энергетической отрасли, отметил Александр Ерин. По его словам, кандидат на трудоустройство проходит индивидуальное собеседование с начальником структурного подразделения и руководством АЭС, после чего резюме направляется в службу безопасности предприятия для специальной проверки. После этого принимается окончательное решение о трудоустройстве.

Все сотрудники АЭС должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленные предприятием требования, добросовестно выполнять должностные обязанности, проходить обучение и поддержание квалификации, совершенствовать уровень своих знаний и умений.

Оперативный персонал АЭС, в том числе персонал блочного пункта управления станции, проходит психологическое тестирование с учетом степени ответственности при принятии решений. Обязательным требованием является присутствие психологов при проведении занятий на полномасштабном тренажере.

Планируется, что всего на БелАЭС в штатном расписании будет 2321 специалист. Сейчас набрано 1250 сотрудников.

При этом всем сотрудникам БелАЭС предоставляется жилье в период работы на станции, добавил Александр Ерин. Социальные гарантии и компенсации установлены коллективным договором АЭС. Например, работникам АЭС предоставляется оплачиваемый отпуск, выплачивается материальная помощь в размере до двух должностных окладов, производятся единовременные выплаты ко Дню энергетика, юбилеям сотрудников предприятия, в связи с непредвиденными материальными затруднениями и т.д.

FINANCE.TUT.BY посмотрел в общереспубликанском банке вакансий, какие специалисты сейчас нужны на БелАЭС. Отметим, что некоторые позиции уже могут быть заполнены, хотя информация о них еще находится в банке.

Так, в представительство АО «АСЭ» в Беларуси ищут заместителя директора и главного инженера на зарплату от 4400 рублей, начальника управления и заместителя главного инженера — от 2500 рублей, эксперта — от 1800 рублей.

Представительство АО «НИКИМТ-Атомстрой» ищет слесаря-сантехника на зарплату от 1600 рублей, а трест Белсантехмонтаж № 1 — электрогазосварщика 4 разряда с опытом работы от 3 лет на зарплату от 1000 рублей.

Филиал «Управление строительством «Белорусской АЭС» нуждается в электромонтере по ремонту и обслуживанию электрооборудования (от 296,73 руля), кровельщике по металлическим кровлям 3−4 разряда (от 296,93 рубля), монтажнике строительных конструкций 3−4 разряда (от 296,73 рубля), машинисте средств малой механизации 4 разряда (от 353 рублей), инженере по охране труда первой категории (от 463,28 рубля), уборщике помещений (от 313,2 рубля), начальнике строительно-монтажного участка (от 967,14 рубля), изолировщике на термоизоляции 3 разряда (от 265 рублей), ведущем геодезисте (от 775,17 рубля), бетонщике 4−5 разряда (от 500 рублей).