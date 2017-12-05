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Экс-главный военный контрразведчик Польши задержан за связи с ФСБ РФ

06.12.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Бывший глава военной контрразведки страны (SKW) генерал Петр Пытель задержан в среду по делу о незаконном сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ, об этом сообщила его супруга Дорота Пытел.

Она написала в своем микроблоге о том, что генерала задержали служащие военной жандармерии.

"Жандармерия у нас. Задерживают мужа", — написала супруга Пытеля, отметив, что уже днем он должен находиться в прокуратуре в Варшаве.

Сотрудничество с ФСБ

По информации военной жандармерии, генерал задержан за незаконное сотрудничество с ФСБ России.

"В отношении генерала Пытеля проводится расследование. Ему предъявлены обвинения в связи с незаконным сотрудничеством с ФСБ", — сказал пресс-секретарь главного коменданта жандармерии Артур Карпенко.

Экс-главный военный контрразведчик Польши задержан за связи с ФСБ РФ
© Sputnik/ Максим Богодвид
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По его словам, действия жандармерии не выходили за рамки предъявленных Пытелю обвинений.

Борьба за власть?

Бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк в ходе брифинга в парламенте заявил, что намерен созвать комиссию для обсуждения задержания генерала. По его словам, Пытел является честным офицером, выполнявшим свой долг с риском для здоровья. Экс-глава Минобороны отметил, что нынешний министр Антони Марчевич этими действиями провоцирует скандал.

"Мачеревич переходит все границы в жесткой борьбе за власть. Это видят в НАТО, видят союзники в США. Скандал", — сказал Семоняк.

Также он отметил, что Пытель в свое время критиковал Марцевича, и это задержание может являться своего рода местью. "Каждый критик Мачеревича завтра может быть арестован", — подчеркнул экс-министр.

Еще один фигурант в погонах

Также в прокуратуру был вызван еще один фигурант дела о сотрудничестве с ФСБ – еще один бывший руководитель SKW Януш Носек. Речь идет о превышении полномочий госслужащими при принятии решений о сотрудничестве с зарубежными спецслужбами без согласия на это председателя Совета министров.

Экс-главный военный контрразведчик Польши задержан за связи с ФСБ РФ
© Sputnik/
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Польское законодательство гласит, что согласие на такое сотрудничество может быть получено только после оценки главы Минобороны Польши. Расследование в отношении Носека и Пытеля длится с конца прошлого года.

Допрос Туска

По информации польской прокуратуры, незаконное сотрудничество с ФСБ началось еще тогда, когда премьер-министром был нынешний глава Евросовета Дональд Туск. И якобы Туск был уведомлен о решении работать с ФСБ, но на это не было получено согласие политиков.

Весной Туск был допрошен по этому делу. Глава Евросовета отказался от комментариев по поводу допроса, отметив лишь, что расследование носит политический характер.

 
Теги: Минск
 
 
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По делу проходит еще один бывший руководитель SKW, также прокуратура ранее допросила и экс-премьер-министра Дональда Туска.

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