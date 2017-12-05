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БАТЭ отправился в Лондон на матч с "Арсеналом"

06.12.2017 15:20 — Разное | Tut.by  
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Футболисты БАТЭ отправились в Лондон на игру с местным «Арсеналом» — заключительную в групповом раунде Лиги Европы-2017/18, сообщает пресс-служба борисовского клуба.


Фото: fcbate.by

«Желто-синие» начали многочасовое путешествие от столичной станции метро «Восток»: погрузились в клубный автобус — и с промежуточной остановкой в Уручье через полчаса добрались до Национального аэропорта «Минск».

После сдачи багажа и оперативного прохождения таможенных процедур борисовская делегация разместилась в зале ожидания, где и скоротала время до отлета.

Тренерский штаб Александра Ермаковича включил в выездной состав 22 футболиста:

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Юрица Булят, Максим Володько, Виталий Гайдучик, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Евгений Яблонский;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Ивания, Игорь Стасевич;

нападающие — Михаил Гордейчук, Виталий Родионов, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Принадлежащий авиакомпании «Белавиа» самолет Embraer 175 взял курс на столицу Англии в 11.10.


Фото: fcbate.by





Матч БАТЭ с «Арсеналом» состоится 7 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23.05 по белорусскому времени.


Фото: ru.uefa.com
 
Теги: Минск
 
 
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Футболисты БАТЭ отправились в Лондон на игру с местным "Арсеналом" - заключительную в групповом раунде Лиги Европы-2017/18.

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