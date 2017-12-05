|
Олимпийское распутье: что делать спортсменам из России после решения МОК
06.12.2017 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь
В Лозанне состоялось историческое заседание исполкома МОК, на котором после заслушивания выводов двух комиссий — Самуэля Шмида и Дениса Освальда, решался вопрос: участвовать или нет России в ближайших Белых играх. И если да, то в каком количестве и в каком статусе? А если нет, то по чьей инициативе либо по чьему велению?
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Доводить дело до такого глобального кризиса, в первую очередь, было не в интересах именно олимпийских функционеров. Тех же 14 членов исполкома МОК, которые сами стали разменной монетой в очень сложной комбинированной игре со смешением спорта и политики, пороков и добродетелей. Но прежде коротко об итожащей сути наполовину "черного вторника" Лозанны.
Решение без решения
Самого страшного для соседей не случилось. Радикальное предложение, подразумевавшее огульную дисквалификацию и запрет на все российское в февральские олимпийские дни в Южной Корее, не прошло. МОК, как и предсказывалось большинством экспертов, вновь занял некую промежуточную позицию, словно считая, что купирование собачьего хвоста частями — это проявление величайшего гуманизма и сострадания.
А кто ответит за слезы спортсменов, лишенных медали и чести? Если они — все, большинство, меньшинство, хоть кто-нибудь! — невиновны? ОКР отстранен, как и приостановлено членство его руководителя господина Жукова в МОК. Господа Мутко и Нагорных — шеф и его заместитель, Минспорта России в дни сочинских Игр, пожизненно дисквалифицированы, и никто из чиновников ведомства не получит в Южной Корее аккредитации. Бывший генеральный директор Оргкомитета "Сочи 2014" Дмитрий Чернышенко выведен из Координационной комиссии Олимпиады-2022 в Пекине. Еще угрозы санкций, штраф в 15 миллионов долларов.
Но и "конфетки". Первая — маленькая: если все будет исполнено, то уже с начала церемонии закрытия Белых игр-2018 ОКР может начать восстанавливаться в пораженных правах.
И, наконец, главное. Решено пригласить российских спортсменов (индивидуально при соблюдении строгих условий – все будет оговорено отдельно) на Олимпийские игры в Пхенчхане. Затем эти приглашенные атлеты смогут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях под именем OAR (Olympic Athlete from Russia).
© Sputnik/ Валерий Левитин
Так что пока не занавес. Надежда увидеть российских спортсменов в Южной Корее теплится. Однако нынче все зависит от того, как в России воспримут приглашение МОК проникнуть на Белые игры-2018 даже не с заднего двора черным ходом, а через форточку.
Ключевые фигуры здесь не только спортсмены, тренеры и функционеры, но, в первую очередь, граждане России, которые своими налогами содержат большинство потенциальных олимпийцев, и государственная власть, должная прислушиваться к гласу народа.
Поедут – не поедут
Сколько людей, столько и мнений. Опросы в либеральной аудитории России говорят в пользу поездки. В патриотической среде все ровным счетом наоборот, и это "конституционное большинство". Причем за отказ голосует и ряд спортсменов, хотя по какой-то нелепой случайности они "летники", а не "зимники", которые рвутся в Южную Корею.
И, например, гениальному пятиборцу Александру Лесуну не понятно, "как люди, которые это сделают, будут дальше жить": "Лично я не поехал бы выступать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Я хочу представлять свою страну, видеть свой флаг и слышать свой гимн". Правда, Саша один раз уже поменял Беларусь на Россию, а значит, и флаг, и гимн…
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Ответ, пожалуй, прост: хочешь ехать – пожалуйста, езжай. Но! Отказывайся от финансирования. Сегодня, завтра и впредь. Нейтралитет так нейтралитет. Во всем, везде и всюду.
И ведь надо понимать, что и российских спортсменов будут отбирать не в России и не россияне! А какие-то эксперты из специальной группы, владеющей информации о последних допинг-тестах…
О бойкоте замолвите слово
Первая информационная ночь после оглашения олимпийских решений в Лозанне, наглядно показала, какое внутреннее противостояние началось в России за право "первой ночи" при утверждении окончательного решения в дилемме "ехать/не ехать".
Тут ведь присутствует еще и фактор так называемого "непонимания", что предложено на самом деле. С одной стороны МОК, действительно, проявил чудеса дипломатической эквилибристики, найдя "форму и содержание", которые могут удержать российскую сторону от бойкота Белых игр-2018. Например, даже находившийся непосредственно в Лозанне президент ОКР Александр Жуков поддался "скромному обаянию олимпийской буржуазии", и на выходе из тяжелейшего вторника сказал жизнеутверждающую реплику: "В Южной Корее смогут участвовать все наши команды. Например, наши легкоатлеты, выступавшие на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, не могли принимать участие в эстафетах и так далее. Здесь же разрешено участвовать всем российским командам. Их название будет – российские спортсмены, а не какие-то нейтральные. Это очень важно".
Оно-то верно. Однако и еще раз однако! Действительно, такая возможность, вроде как, существует. Но она – теоретическая. Пока теоретическая. Ведь никто не знает, сколько биатлонисток "специальная комиссия" пригласит на Игры. А если их будет только трое? А лыжников вовсе мал-мала, то есть один-одинешенек? Какие уж тут эстафеты? Никто сегодня ничего не может гарантировать.
И тут ведь надо понимать еще несколько моментов. Во-первых, хоть МОК и объявил окончание "режима санкций" по отношению к российскому спорту, но все прежние решения о "пожизненных дисквалификациях" остаются в силе, и они будут "спускаться вниз" обретая все большую легитимность. Во-вторых, соглашаясь на предложенное, Россия косвенно признает справедливость всего произошедшего, что затем будет использоваться ее оппонентами в судебных заседаниях, на которых спортсмены хотят защищать свои медали. Поэтому тумана по-прежнему много.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Разве только в хоккее, похоже, белорусский шанс почти испарился, ибо ИИХФ и президент этой федерации Рене Фазель настроены на обязательное участие российской сборной. В любом статусе, под любым флагом, но – участие. Хотя и здесь есть, как говорят, варианты с полярными мнениями. Так российские НХЛовцы, включая Овечкина, решениями Лозанны остались недовольны, и, скорее, поддерживают бойкот. Это очень занятно, учитывая, что они подчинились запрету заокеанской лиги и в любом случае не собирались на Олимпиаду.
Те же хоккеисты, что играют в клубах КХЛ, — их лидер Ковальчук, — двумя руками голосуют за поездку. Но все, что ни делается, к лучшему. Возможно, и в этом "раскольном" случае.
В самих же бойкотах нет ничего нового или удивительного. Самые громкие олимпийские прецеденты – это, конечно, связка Игр Москва-80 и Лос-Анджелес-84, когда не приезд имел "блоковый характер". В столицу СССР отказались отправить официальные делегации "акулы капитализма", в столицу киноиндустрии – социалистический лагерь. Это были бойкоты так бойкоты.
Но они вообще часть игры "в Олимпиаду". Более мелких бойкотов, включая личные демарши, было множество. А уж угроз вовсе не сосчитать. Например, перед Сочи-2014 мутили воду грузины, пытавшиеся сколотить коалицию "нет". Не вышло, как ни старались.
Ее — коалиции — точно не будет и на сей раз, хотя из России уже раздались отдельные голоса, требующие "союзнической поддержки" в бойкоте. Это вариант "ветром голову надуло". Особенно если учесть, что россияне сами не определились в приоритете.
Впрочем, есть большое подозрение, что та же формулировка "олимпийский атлет из России" есть продукт не экспромта членов исполкома МОК…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колумнист Sputnik Руслан Васильев о решении МОК допустить к Олимпиаде не сборную РФ, а спорстменов из России под нейтральным флагом.
|
Архив (Разное)
Комментарии