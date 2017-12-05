Олимпийское распутье: что делать спортсменам из России после решения МОК

В Лозанне состоялось историческое заседание исполкома МОК, на котором после заслушивания выводов двух комиссий — Самуэля Шмида и Дениса Освальда, решался вопрос: участвовать или нет России в ближайших Белых играх. И если да, то в каком количестве и в каком статусе? А если нет, то по чьей инициативе либо по чьему велению?

Доводить дело до такого глобального кризиса, в первую очередь, было не в интересах именно олимпийских функционеров. Тех же 14 членов исполкома МОК, которые сами стали разменной монетой в очень сложной комбинированной игре со смешением спорта и политики, пороков и добродетелей. Но прежде коротко об итожащей сути наполовину "черного вторника" Лозанны.

Решение без решения

Самого страшного для соседей не случилось. Радикальное предложение, подразумевавшее огульную дисквалификацию и запрет на все российское в февральские олимпийские дни в Южной Корее, не прошло. МОК, как и предсказывалось большинством экспертов, вновь занял некую промежуточную позицию, словно считая, что купирование собачьего хвоста частями — это проявление величайшего гуманизма и сострадания.

А кто ответит за слезы спортсменов, лишенных медали и чести? Если они — все, большинство, меньшинство, хоть кто-нибудь! — невиновны? ОКР отстранен, как и приостановлено членство его руководителя господина Жукова в МОК. Господа Мутко и Нагорных — шеф и его заместитель, Минспорта России в дни сочинских Игр, пожизненно дисквалифицированы, и никто из чиновников ведомства не получит в Южной Корее аккредитации. Бывший генеральный директор Оргкомитета "Сочи 2014" Дмитрий Чернышенко выведен из Координационной комиссии Олимпиады-2022 в Пекине. Еще угрозы санкций, штраф в 15 миллионов долларов.

Но и "конфетки". Первая — маленькая: если все будет исполнено, то уже с начала церемонии закрытия Белых игр-2018 ОКР может начать восстанавливаться в пораженных правах.

И, наконец, главное. Решено пригласить российских спортсменов (индивидуально при соблюдении строгих условий – все будет оговорено отдельно) на Олимпийские игры в Пхенчхане. Затем эти приглашенные атлеты смогут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях под именем OAR (Olympic Athlete from Russia).

Так что пока не занавес. Надежда увидеть российских спортсменов в Южной Корее теплится. Однако нынче все зависит от того, как в России воспримут приглашение МОК проникнуть на Белые игры-2018 даже не с заднего двора черным ходом, а через форточку.

Ключевые фигуры здесь не только спортсмены, тренеры и функционеры, но, в первую очередь, граждане России, которые своими налогами содержат большинство потенциальных олимпийцев, и государственная власть, должная прислушиваться к гласу народа.

Поедут – не поедут

Сколько людей, столько и мнений. Опросы в либеральной аудитории России говорят в пользу поездки. В патриотической среде все ровным счетом наоборот, и это "конституционное большинство". Причем за отказ голосует и ряд спортсменов, хотя по какой-то нелепой случайности они "летники", а не "зимники", которые рвутся в Южную Корею.

И, например, гениальному пятиборцу Александру Лесуну не понятно, "как люди, которые это сделают, будут дальше жить": "Лично я не поехал бы выступать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Я хочу представлять свою страну, видеть свой флаг и слышать свой гимн". Правда, Саша один раз уже поменял Беларусь на Россию, а значит, и флаг, и гимн…



© Sputnik/ Сергей Гунеев Отстранение России от Олимпиады: Кремль призвал исключить эмоции

Но вот обратный пример. Еще до оглашения решения МОК в одном из телевизионных политическом шоу бывшая прыгунья тройным, а потом телевизионный комментатор легкоатлетических соревнований Иоланда Чен с молниями в глазах и громами в голосе защищала право каждого спортсмена участвовать в Олимпиаде, даже в нейтральном статусе. Но если это налогоплательщики оплачивают профессиональное и личное содержание спортсмена, и они, налогоплательщики, в основной своей массе против участия без флага и гимна, да еще в специально пошитой форме "для прокаженных"? Если даже телетрансляций может не быть, и это не возмущает? Как тогда?

Ответ, пожалуй, прост: хочешь ехать – пожалуйста, езжай. Но! Отказывайся от финансирования. Сегодня, завтра и впредь. Нейтралитет так нейтралитет. Во всем, везде и всюду.

И ведь надо понимать, что и российских спортсменов будут отбирать не в России и не россияне! А какие-то эксперты из специальной группы, владеющей информации о последних допинг-тестах…

О бойкоте замолвите слово

Первая информационная ночь после оглашения олимпийских решений в Лозанне, наглядно показала, какое внутреннее противостояние началось в России за право "первой ночи" при утверждении окончательного решения в дилемме "ехать/не ехать".

Тут ведь присутствует еще и фактор так называемого "непонимания", что предложено на самом деле. С одной стороны МОК, действительно, проявил чудеса дипломатической эквилибристики, найдя "форму и содержание", которые могут удержать российскую сторону от бойкота Белых игр-2018. Например, даже находившийся непосредственно в Лозанне президент ОКР Александр Жуков поддался "скромному обаянию олимпийской буржуазии", и на выходе из тяжелейшего вторника сказал жизнеутверждающую реплику: "В Южной Корее смогут участвовать все наши команды. Например, наши легкоатлеты, выступавшие на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, не могли принимать участие в эстафетах и так далее. Здесь же разрешено участвовать всем российским командам. Их название будет – российские спортсмены, а не какие-то нейтральные. Это очень важно".

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Оно-то верно. Однако и еще раз однако! Действительно, такая возможность, вроде как, существует. Но она – теоретическая. Пока теоретическая. Ведь никто не знает, сколько биатлонисток "специальная комиссия" пригласит на Игры. А если их будет только трое? А лыжников вовсе мал-мала, то есть один-одинешенек? Какие уж тут эстафеты? Никто сегодня ничего не может гарантировать.

И тут ведь надо понимать еще несколько моментов. Во-первых, хоть МОК и объявил окончание "режима санкций" по отношению к российскому спорту, но все прежние решения о "пожизненных дисквалификациях" остаются в силе, и они будут "спускаться вниз" обретая все большую легитимность. Во-вторых, соглашаясь на предложенное, Россия косвенно признает справедливость всего произошедшего, что затем будет использоваться ее оппонентами в судебных заседаниях, на которых спортсмены хотят защищать свои медали. Поэтому тумана по-прежнему много.

Разве только в хоккее, похоже, белорусский шанс почти испарился, ибо ИИХФ и президент этой федерации Рене Фазель настроены на обязательное участие российской сборной. В любом статусе, под любым флагом, но – участие. Хотя и здесь есть, как говорят, варианты с полярными мнениями. Так российские НХЛовцы, включая Овечкина, решениями Лозанны остались недовольны, и, скорее, поддерживают бойкот. Это очень занятно, учитывая, что они подчинились запрету заокеанской лиги и в любом случае не собирались на Олимпиаду.

Те же хоккеисты, что играют в клубах КХЛ, — их лидер Ковальчук, — двумя руками голосуют за поездку. Но все, что ни делается, к лучшему. Возможно, и в этом "раскольном" случае.

В самих же бойкотах нет ничего нового или удивительного. Самые громкие олимпийские прецеденты – это, конечно, связка Игр Москва-80 и Лос-Анджелес-84, когда не приезд имел "блоковый характер". В столицу СССР отказались отправить официальные делегации "акулы капитализма", в столицу киноиндустрии – социалистический лагерь. Это были бойкоты так бойкоты.

Но они вообще часть игры "в Олимпиаду". Более мелких бойкотов, включая личные демарши, было множество. А уж угроз вовсе не сосчитать. Например, перед Сочи-2014 мутили воду грузины, пытавшиеся сколотить коалицию "нет". Не вышло, как ни старались.

Ее — коалиции — точно не будет и на сей раз, хотя из России уже раздались отдельные голоса, требующие "союзнической поддержки" в бойкоте. Это вариант "ветром голову надуло". Особенно если учесть, что россияне сами не определились в приоритете.

Впрочем, есть большое подозрение, что та же формулировка "олимпийский атлет из России" есть продукт не экспромта членов исполкома МОК…