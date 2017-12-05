Когда на стройке появляется свободная минута, Максим не отдыхает, а берет рюкзак с кирпичами и приседает. Ведь на очередной фотосессии он должен быть в хорошей форме. Рабочие только переглядываются и обсуждают за спиной: «Зачем ему это надо?». GO.TUT.BY побывал на тренировке строителя с популярным инстаграмом.





«Тренируюсь на работе: в качестве турника использую любую перекладину»

Когда Максиму Житкевичу было 24 года, он бросил занятия легкой атлетикой и перебрался из родного Волковыска в Минск. Говорит, переехал ради девушки — а занятия спортом просто не получалось совмещать с зарабатыванием денег.

В столице Максим устроился на стройку, монтажником лифтового оборудования. Потом начал работать с деревом: строить беседки и дома из брусьев. Без физической нагрузки не получалось, и Максим нашел для себя бюджетный выход — воркаут и домашние тренировки.





— Зала я, честно говоря, боялся. Не знал, что там и как устроено. С каким весом нужно тренироваться, на каких тренажерах. Потому занимался самостоятельно: бегал по вечерам, ходил на спортивные площадки. Там подтягивался, отжимался, приседал. Начинал я изучать упражнения и в целом, как устроен человеческий организм, по книге «Анатомия триатлона». Смотрел ролики Майка Васкеса, Френка Медрано.





Объекты, где работает Максим, часто расположены за городом. Пока идет строительство, бригада живет в фургончике около недели.

— Отсутствие условий для меня не проблема, — говорит Максим. — Я тренируюсь на работе. В качестве турника использую любую перекладину. Для веса беру что-то тяжелое, например, рюкзак с кирпичами или бутылку с водой. Тренировки — даже в работе: ношу тяжелые брусья, лажу по крышам. А стать качком я никогда и не стремился.

Кроме воркаута, молодой человек год занимался йогой: говорит, отлично развивает мышцы.

«В основном, фотографировали обнаженный торс»





Большинство коллег не понимают, зачем Максим столько времени тратит на свое тело. Для парня же спорт — это страсть. Он стремится узнать, на что еще способен его организм.

Начав зарабатывать 600-700 долларов в месяц, Максим смог позволить себе тренажерный зал. Его посещает уже год. Тренируется 5−6 дней в неделю по полтора-два часа. Начинает с разминки, после комплекс упражнений с легким весом — 10 кг, потом серия с 16 кг. В конце тренировки пресс. Один день в неделю кардио. Это может быть беговая дорожка или же лестница.





— Важно правильно составлять программу тренировок и чувствовать свое тело. Перенапрягаться не стоит. Если я устаю, пресс могу сделать в день отдыха. Я не наращиваю мышечную массу. Упор на рельеф тела, поэтому мои тренировки очень интенсивные. Маленькие интервалы по времени между подходами.

Максим следит за питанием. На завтрак ест овсяную кашу и бутерброд с чаем. В обед - нежирное мясо: курицу, индейку. Плюс медленные углеводы: гречневую кашу, рис, макароны из твердых сортов пшеницы. На ужин — мясо с овощами. Перед тренировкой — яйца или творог.





— Помимо тренировок и питания важен полноценный отдых. Организму нужно время, чтобы восстановить силы.

Рельефное тело Максим получил за два года тренировок.

— Но у меня не было цели стать фитнес-моделью, — говорит он — Как-то друг, фотограф из Москвы, предложил посниматься. Я согласился. Формат работы и сами фото мне понравились. Решил зарегистрироваться на сайтах модельных агентств. Меня начали приглашать на съемки. В основном, фотографировали обнаженный торс. Платили максимум 30 долларов.

«Предложили на спор пройти по Зыбицкой без майки»





Максим говорит, что его цель — развиваться в индустрии фитнеса, изучать свое тело, приобщать людей к ЗОЖ.

— Сейчас люди стали больше следить за собой и активно заниматься спортом. У меня есть знакомые, которые работают в ночных клубах. Говорят, что людей там, как ни странно, все меньше. Зато появляется больше приверженцев здорового образа жизни.

Максим убежден, что при желании абсолютно каждый может достичь результата в тренировках. Главное, не обращать внимание на обстоятельства, из-за которых, как вам кажется, нет возможности заниматься, — и на мнение людей, которые не согласны с вашими жизненными установками.





— У меня поменялся круг друзей, когда я стал заниматься. Ничего. Я воспринял это спокойно. В зале познакомился с единомышленниками, которые поддержали и помогли в плане тренировок. Я испытываю свое тело, и мне это нравится.

Однажды друзья Максима предложили ему на спор пройти по Зыбицкой с обнаженным торсом, чтобы увидеть реакцию окружающих на его фигуру. Парень согласился.

— Люди действительно обращали внимание. Особенно девушки.

Но сам Максим уверяет, что его спутница не должна быть с накачанным прессом: первое, на что он обращает внимание — это ум.

— Красивое тело можно создать, а вот мозги не вставишь. Могу влюбиться и в пышечку. Главное, чтобы человек был хороший. Но сейчас моя девушка — это спортзал.



