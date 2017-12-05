ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"По Зыбицкой с обнаженным торсом". История строителя, который стал фитнес-моделью

06.12.2017 15:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Когда на стройке появляется свободная минута, Максим не отдыхает, а берет рюкзак с кирпичами и приседает. Ведь на очередной фотосессии он должен быть в хорошей форме. Рабочие только переглядываются и обсуждают за спиной: «Зачем ему это надо?». GO.TUT.BY побывал на тренировке строителя с популярным инстаграмом.


«Тренируюсь на работе: в качестве турника использую любую перекладину»

Когда Максиму Житкевичу было 24 года, он бросил занятия легкой атлетикой и перебрался из родного Волковыска в Минск. Говорит, переехал ради девушки — а занятия спортом просто не получалось совмещать с зарабатыванием денег.

В столице Максим устроился на стройку, монтажником лифтового оборудования. Потом начал работать с деревом: строить беседки и дома из брусьев. Без физической нагрузки не получалось, и Максим нашел для себя бюджетный выход — воркаут и домашние тренировки.


—  Зала я, честно говоря, боялся. Не знал, что там и как устроено. С каким весом нужно тренироваться, на каких тренажерах. Потому занимался самостоятельно: бегал по вечерам, ходил на спортивные площадки. Там подтягивался, отжимался, приседал. Начинал я изучать упражнения и в целом, как устроен человеческий организм, по книге «Анатомия триатлона». Смотрел ролики Майка Васкеса, Френка Медрано.


Объекты, где работает Максим, часто расположены за городом. Пока идет строительство, бригада живет в фургончике около недели.

— Отсутствие условий для меня не проблема, — говорит Максим. — Я тренируюсь на работе. В качестве турника использую любую перекладину. Для веса беру что-то тяжелое, например, рюкзак с кирпичами или бутылку с водой. Тренировки — даже в работе: ношу тяжелые брусья, лажу по крышам. А стать качком я никогда и не стремился.

Кроме воркаута, молодой человек год занимался йогой: говорит, отлично развивает мышцы.

«В основном, фотографировали обнаженный торс»


Большинство коллег не понимают, зачем Максим столько времени тратит на свое тело. Для парня же спорт — это страсть. Он стремится узнать, на что еще способен его организм.

Начав зарабатывать 600-700 долларов в месяц, Максим смог позволить себе тренажерный зал. Его посещает уже год. Тренируется 5−6 дней в неделю по полтора-два часа. Начинает с разминки, после комплекс упражнений с легким весом — 10 кг, потом серия с 16 кг. В конце тренировки пресс. Один день в неделю кардио. Это может быть беговая дорожка или же лестница.


— Важно правильно составлять программу тренировок и чувствовать свое тело. Перенапрягаться не стоит. Если я устаю, пресс могу сделать в день отдыха. Я не наращиваю мышечную массу. Упор на рельеф тела, поэтому мои тренировки очень интенсивные. Маленькие интервалы по времени между подходами.

Максим следит за питанием. На завтрак ест овсяную кашу и бутерброд с чаем. В обед - нежирное мясо: курицу, индейку. Плюс медленные углеводы: гречневую кашу, рис, макароны из твердых сортов пшеницы. На ужин — мясо с овощами. Перед тренировкой — яйца или творог.


— Помимо тренировок и питания важен полноценный отдых. Организму нужно время, чтобы восстановить силы.

Рельефное тело Максим получил за два года тренировок.

— Но у меня не было цели стать фитнес-моделью, — говорит он — Как-то друг, фотограф из Москвы, предложил посниматься. Я согласился. Формат работы и сами фото мне понравились. Решил зарегистрироваться на сайтах модельных агентств. Меня начали приглашать на съемки. В основном, фотографировали обнаженный торс. Платили максимум 30 долларов.

«Предложили на спор пройти по Зыбицкой без майки»


Максим говорит, что его цель — развиваться в индустрии фитнеса, изучать свое тело, приобщать людей к ЗОЖ.

— Сейчас люди стали больше следить за собой и активно заниматься спортом. У меня есть знакомые, которые работают в ночных клубах. Говорят, что людей там, как ни странно, все меньше. Зато появляется больше приверженцев здорового образа жизни.

Максим убежден, что при желании абсолютно каждый может достичь результата в тренировках. Главное, не обращать внимание на обстоятельства, из-за которых, как вам кажется, нет возможности заниматься, — и на мнение людей, которые не согласны с вашими жизненными установками.


— У меня поменялся круг друзей, когда я стал заниматься. Ничего. Я воспринял это спокойно. В зале познакомился с единомышленниками, которые поддержали и помогли в плане тренировок. Я испытываю свое тело, и мне это нравится.

Однажды друзья Максима предложили ему на спор пройти по Зыбицкой с обнаженным торсом, чтобы увидеть реакцию окружающих на его фигуру. Парень согласился.

— Люди действительно обращали внимание. Особенно девушки.

Но сам Максим уверяет, что его спутница не должна быть с накачанным прессом: первое, на что он обращает внимание — это ум.

— Красивое тело можно создать, а вот мозги не вставишь. Могу влюбиться и в пышечку. Главное, чтобы человек был хороший. Но сейчас моя девушка — это спортзал.


Читайте также
Вместо прогулок по Зыбицкой". Как минчане по ночам прыгают на батутах
Сможете ли вы угадать, кто из этих минчан был самым быстрым на варежковом забеге? Тест
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда на стройке появляется свободная минута, Максим не отдыхает, а берет рюкзак с кирпичами и приседает. Ведь на очередной фотосессии его тело должно быть в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийское распутье: что делать спортсменам из России после решения МОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика