Ермошина прогнозирует появление «неожиданных личностей» на выборах в местные советы

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По словам председателя ЦИК, в избирательной кампании участвует много кандидатов-индивидуалов.

Лидия Ермошина пояснила, что в Центризбирком поступает много обращений по поводу декларирования имущества, использования средств избирательного фонда, агитации и т.д., передает БЕЛТА . По ее мнению, это говорит о том, что в выборах собираются участвовать люди, не связанные ни с какими политическими движениями. «Потому что, как правило, те, кто идет на выборы от партии, более опытны в таких деталях и вопросах. Так что у нас будут неожиданные личности и появятся новые политики. Те, которые сейчас поучаствуют в выборах", — резюмировала Ермошина.

Местные выборы состоятся 18 февраля 2018 года.