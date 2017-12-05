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Ермошина прогнозирует появление «неожиданных личностей» на выборах в местные советы
06.12.2017 15:35 — Разное | Ежедневник
фото: ask.fm
По словам председателя ЦИК, в избирательной кампании участвует много кандидатов-индивидуалов.
Лидия Ермошина пояснила, что в Центризбирком поступает много обращений по поводу декларирования имущества, использования средств избирательного фонда, агитации и т.д., передает
Местные выборы состоятся 18 февраля 2018 года.
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По словам председателя ЦИК, в избирательной кампании участвует много кандидатов-индивидуалов.
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