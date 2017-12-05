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Ермошина прогнозирует появление «неожиданных личностей» на выборах в местные советы

06.12.2017 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Ермошина прогнозирует появление «неожиданных личностей» на выборах в местные советы

фото: ask.fm

По словам председателя ЦИК, в избирательной кампании участвует много кандидатов-индивидуалов.

Лидия Ермошина пояснила, что в Центризбирком поступает много обращений по поводу декларирования имущества, использования средств избирательного фонда, агитации и т.д., передает БЕЛТА. По ее мнению, это говорит о том, что в выборах собираются участвовать люди, не связанные ни с какими политическими движениями. «Потому что, как правило, те, кто идет на выборы от партии, более опытны в таких деталях и вопросах. Так что у нас будут неожиданные личности и появятся новые политики. Те, которые сейчас поучаствуют в выборах", — резюмировала Ермошина.

Местные выборы состоятся 18 февраля 2018 года.

 
 
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По словам председателя ЦИК, в избирательной кампании участвует много кандидатов-индивидуалов.

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