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Россельхознадзор уличил два предприятия Брестчины в реэкспорте санкционных яблок

06.12.2017 15:27 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор уличил два предприятия Брестчины в реэкспорте санкционных яблок

фото: konditerplanet.ru

Россельхознадзор запрещает с 8 декабря ввоз свежих яблок с двух белорусских предприятий из-за реэкспорта данной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"В целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, установленные президентом России и правительством, Россельхознадзор с 8 декабря 2017 года запрещает ввоз свежих яблок с двух предприятий Республики Беларусь: ФХ "Есфирь" (Брестская область) и ФХ "Полесье-ГМИ" (Брестская область)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Россельхознадзоре напомнили, что в случае дальнейшей фальсификации сведений о происхождении продукции в фитосанитарных сертификатах, выдаваемых Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии, ведомство может ввести запрет на ввоз в РФ свежих яблок со всех белорусских предприятий, расположенных в Брестской области.

Ранее Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции, включая томаты, яблоки и грибы с трех белорусских предприятий - "Производственный кооператив им.В.И. Кремко" (яблоки, овощи открытого грунта), фермерское хозяйство "Гедеон" (яблоки) и фермерское хозяйство "СОВ Агро-продукт" (грибы)".

 
 
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Россельхознадзор запрещает с 8 декабря ввоз свежих яблок с двух белорусских предприятий из-за реэкспорта данной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе...

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