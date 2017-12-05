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Россельхознадзор уличил два предприятия Брестчины в реэкспорте санкционных яблок
06.12.2017 15:27 — Разное | Ежедневник
фото: konditerplanet.ru
Россельхознадзор запрещает с 8 декабря ввоз свежих яблок с двух белорусских предприятий из-за реэкспорта данной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
"В целях недопущения ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, установленные президентом России и правительством, Россельхознадзор с 8 декабря 2017 года запрещает ввоз свежих яблок с двух предприятий Республики Беларусь: ФХ "Есфирь" (Брестская область) и ФХ "Полесье-ГМИ" (Брестская область)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Россельхознадзоре напомнили, что в случае дальнейшей фальсификации сведений о происхождении продукции в фитосанитарных сертификатах, выдаваемых Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии, ведомство может ввести запрет на ввоз в РФ свежих яблок со всех белорусских предприятий, расположенных в Брестской области.
Ранее Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции, включая томаты, яблоки и грибы с трех белорусских предприятий - "Производственный кооператив им.В.И. Кремко" (яблоки, овощи открытого грунта), фермерское хозяйство "Гедеон" (яблоки) и фермерское хозяйство "СОВ Агро-продукт" (грибы)".
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Россельхознадзор запрещает с 8 декабря ввоз свежих яблок с двух белорусских предприятий из-за реэкспорта данной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе...
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