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Биткоин установил новый рекорд
06.12.2017 15:21 — Разное | Ежедневник
respectbet.com
Курс биткойна вырос на 10,5%, до 13,081 тыс. долларов.
Впервые в истории торгов превышена планка 13 тыс. долларов, передает
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".
В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.
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Курс биткойна вырос на 10,5%, до 13,081 тыс. долларов.
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