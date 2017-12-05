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Биткоин установил новый рекорд

06.12.2017 15:21 — Разное | Ежедневник  
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Биткоин установил новый рекорд

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Курс биткойна вырос на 10,5%, до 13,081 тыс. долларов.

Впервые в истории торгов превышена планка 13 тыс. долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс биткойна вырос на 10,5%, до 13,081 тыс. долларов.

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