ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колесо от грузовика сбило женщину в Минске

06.12.2017 16:03 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Колесо оторвалось от грузовика и сбило женщину, стоявшую на остановке в Минске.

Об этом сообщили в РУВД Заводского района столицы.

Необычное ДТП произошло на Партизанском проспекте 6 декабря в 09:20 утра. У грузовика-контейнера, который ехал по проспекту в направлении улицы Жилуновича, оторвалось заднее колесо и сбило с ног женщину, стоявшую на остановке.

У 40-летней пострадавшей медики диагностировали черепно-мозговую травму. Кроме того, у нее на лбу была ушибленно-рваная рана, на которую наложили 4 шва, и ушибы обеих колен.

Сотрудники ГАИ полагают, что водитель перед поездкой не проверил техническое состояние автомобиля. За рулет находился мужчина 1993 года рождения, он не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колесо оторвалось от грузовика и сбило женщину, стоявшую на остановке в Минске. Об этом сообщили в РУВД Заводского района столицы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Англии восстановят очень редкий танк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика