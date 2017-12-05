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Колесо от грузовика сбило женщину в Минске
Колесо оторвалось от грузовика и сбило женщину, стоявшую на остановке в Минске.
Об этом сообщили в РУВД Заводского района столицы.
Необычное ДТП произошло на Партизанском проспекте 6 декабря в 09:20 утра. У грузовика-контейнера, который ехал по проспекту в направлении улицы Жилуновича, оторвалось заднее колесо и сбило с ног женщину, стоявшую на остановке.
У 40-летней пострадавшей медики диагностировали черепно-мозговую травму. Кроме того, у нее на лбу была ушибленно-рваная рана, на которую наложили 4 шва, и ушибы обеих колен.
Сотрудники ГАИ полагают, что водитель перед поездкой не проверил техническое состояние автомобиля. За рулет находился мужчина 1993 года рождения, он не пострадал.
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Колесо оторвалось от грузовика и сбило женщину, стоявшую на остановке в Минске. Об этом сообщили в РУВД Заводского района столицы.
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