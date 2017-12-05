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Что будет с переходом возле ТЦ "Замок", на котором погибла 11-летняя девочка

06.12.2017 16:19 — Разное | Tut.by  
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На пешеходном переходе на проспекте Победителей, где 2 декабря грузовой автомобиль насмерть сбил ребенка, начались реконструкционные работы по организации дорожного движения, об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Управлении «Центр» ГПО «Горремавтодор».


— До сегодняшнего дня проезжая часть в этом месте была заужена разметкой, в ближайшее время она будет заужена бортом, тротуар при этом продлится. На самом пешеходном переходе мы сделаем искусственную неровность, на которую нанесут разметку «зебра». В организации дорожного движения ничего не изменится, — сказали начальник Управления Геннадий Фролов.





Работы по реконструкции Управление «Центр» обещает провести в максимально сжатые сроки. Так, сегодня ночью сделают искусственную неровность, к завтрашнему дню работы планируется завершить.


По информации ГП «Минсктранс», в связи с проводимыми работами с 7 декабря на остановке «Площадь Государственного флага» в направлении улицы Орловская временно не будут останавливаться троллейбусы № 39, 77 и автобусы № 1, 29, 44, 69, 91, 136.

Напомним, в марте 2017 года коммунальники сообщали, что в их планах — строительство подземного пешеходного перехода на проспекте Победителей: от выставочного центра «Белэкспо» до ТЦ «Замок». Однако сегодня AUTO.TUT.BY в ГП «Гордорстрой» рассказали, что на его строительство Мингорисполкомом не выделил деньги.

— Идея строительства подземного пешеходного перехода в этом месте была, уже разработан проект объекта. Но это строительство не входило в инвестпрограмму 2017 года, не включено оно в инвестпрограмму и на 2018 год, — отметили на предприятии.

После произошедшего смертельного ДТП на предприятии не берутся прогнозировать вернутся ли в ближайшее время к планам по строительству подземного пешеходного перехода на этом месте. «Но слухи пошли, будем думать об этом, но конкретно говорить ничего нельзя. Еще будет совещание, что-то еще будут планировать…»

 
 
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В организации дорожного движения ничего не изменится.

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