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Соколовский: кому-то выгодно столкнуть лбами наш Центр и Минспорта
06.12.2017 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
История с письмом, в котором содержалось обращение к СМИ по поводу конфликта между сотрудниками Республиканского Центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта и Министерством спорта и туризма Беларуси, получила продолжение в виде разъяснений, которые изложил в студии радио Sputnik Беларусь заместитель директора РЦОП Виталий Соколовский.
"Целью моего визита к вам стала статья, которая вышла на вашем ресурсе в понедельник вечером. Сразу поясню ситуацию: никакого конфликта у нас с Министерством не существует, я взял с собой
По мнению собеседника, кому-то выгодно "столкнуть лбами центр и министерство", поэтому распространяются слухи, пишутся письма, которые якобы выражают мнение сотрудников.
"Мы уже проводим внутреннее расследование, но выяснить, кто стоит за провокационным письмом, трудно. Каждый сотрудник Центра имеет доступ к почтовому ящику, с которого письмо было отправлено", — отметил Соколовский.
Запись беседы с заместителем директора РЦОП Виталием Соколовским слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Заместитель директора Республиканского Центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта Виталий Соколовский излагает свою точку зрения на ситуацию...
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