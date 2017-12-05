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Соколовский: кому-то выгодно столкнуть лбами наш Центр и Минспорта

06.12.2017 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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История с письмом, в котором содержалось обращение к СМИ по поводу конфликта между сотрудниками Республиканского Центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта и Министерством спорта и туризма Беларуси, получила продолжение в виде разъяснений, которые изложил в студии радио Sputnik Беларусь заместитель директора РЦОП Виталий Соколовский.

Соколовский: кому-то выгодно столкнуть лбами наш Центр и Минспорта
© Sputnik/
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"Целью моего визита к вам стала статья, которая вышла на вашем ресурсе в понедельник вечером. Сразу поясню ситуацию: никакого конфликта у нас с Министерством не существует, я взял с собой копию единственного существующего письма, которое отправлено в Минспорта с подписями тренеров, спортсменов и работников центра. Это ходатайство о продлении контракта с нашим действующим директором Дмитрием Яковлевичем Шичко, на котором держится очень и очень многое", — сказал Соколовский.

По мнению собеседника, кому-то выгодно "столкнуть лбами центр и министерство", поэтому распространяются слухи, пишутся письма, которые якобы выражают мнение сотрудников.

"Мы уже проводим внутреннее расследование, но выяснить, кто стоит за провокационным письмом, трудно. Каждый сотрудник Центра имеет доступ к почтовому ящику, с которого письмо было отправлено", — отметил Соколовский.

Запись беседы с заместителем директора РЦОП Виталием Соколовским слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Заместитель директора Республиканского Центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта Виталий Соколовский излагает свою точку зрения на ситуацию...

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