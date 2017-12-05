Соколовский: кому-то выгодно столкнуть лбами наш Центр и Минспорта /

История с письмом, в котором содержалось обращение к СМИ по поводу конфликта между сотрудниками Республиканского Центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта и Министерством спорта и туризма Беларуси, получила продолжение в виде разъяснений, которые изложил в студии радио Sputnik Беларусь заместитель директора РЦОП Виталий Соколовский.

"Целью моего визита к вам стала статья, которая вышла на вашем ресурсе в понедельник вечером. Сразу поясню ситуацию: никакого конфликта у нас с Министерством не существует, я взял с собой копию единственного существующего письма, которое отправлено в Минспорта с подписями тренеров, спортсменов и работников центра . Это ходатайство о продлении контракта с нашим действующим директором Дмитрием Яковлевичем Шичко, на котором держится очень и очень многое", — сказал Соколовский.

По мнению собеседника, кому-то выгодно "столкнуть лбами центр и министерство", поэтому распространяются слухи, пишутся письма, которые якобы выражают мнение сотрудников.

"Мы уже проводим внутреннее расследование, но выяснить, кто стоит за провокационным письмом, трудно. Каждый сотрудник Центра имеет доступ к почтовому ящику, с которого письмо было отправлено", — отметил Соколовский.

Запись беседы с заместителем директора РЦОП Виталием Соколовским слушайте на радио Sputnik Беларусь.