Не прошло и суток. Курс биткоина превысил 13 тысяч долларов

Курс биткоина вырос на 10,5%, до 13,081 тысячи, впервые в истории торгов превысив отметку в 13 тысяч, свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap .

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже "добыта".

В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткоин и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.