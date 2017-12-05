Министры обороны Беларуси и Латвии обсудили вопросы безопасности

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Вопросы региональной безопасности обсудили в Минске министры оборонных ведомств Беларуси и Латвии, сообщили в Минобороны РБ.



© Фото: Минобороны Латвии Макей обсудил с министром обороны Латвии вопросы сотрудничества

В рамках официального визита министра обороны Латвии Раймондса Бергманиса в Минск состоялась его встреча с главой белорусского военного ведомства генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

"В составе делегаций стороны провели переговоры, в ходе которых обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества", — сообщили Sputnik в среду в министерстве.

В ходе встречи также был подписан план двустороннего военного сотрудничества между министерствами на 2018 год, а также состоялось интервью министра обороны Латвии белорусским военным СМИ.