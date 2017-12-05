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Путин пообещал объявить о своем решении по поводу участия в выборах «в ближайшее время»
06.12.2017 16:45 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии, если люди доверяют и поддерживают», — заявил Путин, отвечая на вопросы одного из волонтеров и ведущего церемонии Дмитрия Губерниева о том, примет ли он участие в предстоящих выборах.
Ранее агентство Ura.Ru со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщало, что Путин может объявить о своем выдвижении на выборы президента в 2018 году уже 6 декабря. Комментируя это сообщение, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин может объявить о своем решении в любой момент, пишет
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания должна стартовать уже в декабре текущего года. О своих намерениях принять участие в выборах президента ранее, в частности, заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. О своих планах баллотироваться на пост президента заявлял также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Однако глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный сможет участвовать в президентской гонке, если с него снимут судимость либо изменится законодательство о выборах.
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Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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