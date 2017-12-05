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Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин пообещал объявить о своем решении по поводу участия в выборах «в ближайшее время» Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии, если люди доверяют и поддерживают», — заявил Путин, отвечая на вопросы одного из волонтеров и ведущего церемонии Дмитрия Губерниева о том, примет ли он участие в предстоящих выборах.Ранее агентство Ura.Ru со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщало, что Путин может объявить о своем выдвижении на выборы президента в 2018 году уже 6 декабря. Комментируя это сообщение, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин может объявить о своем решении в любой момент, пишетВыборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания должна стартовать уже в декабре текущего года. О своих намерениях принять участие в выборах президента ранее, в частности, заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. О своих планах баллотироваться на пост президента заявлял также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Однако глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный сможет участвовать в президентской гонке, если с него снимут судимость либо изменится законодательство о выборах.