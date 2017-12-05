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На БелАЭС проходит комплексная проверка

06.12.2017 16:30 — Разное | Ежедневник  
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На БелАЭС проходит комплексная проверка

фото: m.sputnik.by

Об этом сообщает Госатомнадзор.

Надзорные органы проводят проверку с 27 ноября по 27 декабря. Основной целью второй по счету в текущем году комплексной проверки является оценка эффективности действующих систем управления и контроля качества организаций, осуществляющих лицензируемые виды деятельности на площадке, говорится в релизе ведомства.

Особенность комплексных проверок заключается в том, что в них одновременно участвуют сразу несколько надзорных органов, что позволяет получить одномоментную полную картину обеспечения безопасности Белорусской АЭС по инспектируемым вопросам с учетом многих аспектов, связанных между собой и влияющих друг на друга, поясняет Госатомнадзор. На объектах использования атомной энергии осуществляются также проверки в режиме постоянного контроля (надзора) с целью оперативной оценки состояния безопасности в целях предупреждения и пресечения нарушений и устранения их последствий.

Комплексной проверкой охвачены 19 организаций, работающих на площадке Белорусской АЭС, включая эксплуатирующую организацию (Государственное предприятие «Белорусская АЭС») и генерального подрядчика (АО «Атомстройэкспорт»).

В проверке участвуют представители 7 надзорных органов. При ее проведении Госатомнадзору будет оказана консультативная помощь со стороны постоянной миссии европейских экспертов, которая работает в Беларусм с 2015 года в рамках проекта международной технической помощи Европейской комиссии BY3.01/13 «Поддержка и помощь в усилении возможностей белорусского органа ядерного регулирования МЧС/Госатомнадзора в сфере лицензирования и надзора за строительством Белорусской атомной электростанции».

 
 
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Об этом сообщает Госатомнадзор.

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