ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Усовершенствованный комплекс Toyota Safety Sense "увидит" пешеходов даже ночью

06.12.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Toyota поделились некоторыми подробностями о втором поколении фирменного комплекса систем активной безопасности Safety Sense (TSS), получившем сразу несколько новых функций.


В распоряжении Safety Sense второго поколения — модернизированный управляющий софт и более современная однообъективная камера в комбинации с радаром миллиметрового диапазона. Новая система будет способна предупреждать водителя о появлении на дороге не только пешеходов (днем и ночью), но и велосипедистов (в дневное время), получила функцию удержания автомобиля в пределах полосы и научилась распознавать край проезжей части без разметки.


Также система позволяет определить наличие впереди идущего автомобиля на скорости от 10 до 180 км/ч и при необходимости задействовать автоматическое торможение.


Внедрение TSS с расширенным функционалом на серийные модели Toyota и Lexus начнется в следующем году. С 2015 года в мире японский автогигант реализовал более пяти миллионов автомобилей с пакетом систем активной безопасности перового поколения. В Европе доля таких машин достигает 92%.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внедрение TSS с расширенным функционалом на серийные модели Toyota и Lexus начнется в следующем году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Путин пообещал объявить о своем решении по поводу участия в выборах «в ближайшее время»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика