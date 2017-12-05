В Toyota поделились некоторыми подробностями о втором поколении фирменного комплекса систем активной безопасности Safety Sense (TSS), получившем сразу несколько новых функций.





В распоряжении Safety Sense второго поколения — модернизированный управляющий софт и более современная однообъективная камера в комбинации с радаром миллиметрового диапазона. Новая система будет способна предупреждать водителя о появлении на дороге не только пешеходов (днем и ночью), но и велосипедистов (в дневное время), получила функцию удержания автомобиля в пределах полосы и научилась распознавать край проезжей части без разметки.





Также система позволяет определить наличие впереди идущего автомобиля на скорости от 10 до 180 км/ч и при необходимости задействовать автоматическое торможение.





Внедрение TSS с расширенным функционалом на серийные модели Toyota и Lexus начнется в следующем году. С 2015 года в мире японский автогигант реализовал более пяти миллионов автомобилей с пакетом систем активной безопасности перового поколения. В Европе доля таких машин достигает 92%.