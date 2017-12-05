В Кобринском районе пенсионера накажут за перепродажу авто на 16 тысяч долларов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Кобринского района. Пенсионер наладил на своем приусадебном участке подпольную автомастерскую: чинил и перепродавал машины. Финансовая милиция факт вскрыла и установила: перекупщик нелегальной деятельностью нанес государству ущерб на сумму более 33-х тысяч рублей, пишет « СБ ».

В действиях жителя Кобринского района 1957 года рождения усматриваются признаки незаконной предпринимательской деятельности. Уголовное дело возбуждено по материалам Кобринского межрайонного отдела УДФР Комитета госконтроля Брестской области. Начальник подразделения Александр Кондратюк поделился подробностями:

— Житель Кобринского района с сентября 2016 года по август текущего года без регистрации в установленном законодательными актами порядке осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность на территории городов Минск, Барановичи и Кобрин, выразившуюся в купле-продаже шести легковых автомобилей.

В основном это были машины Opel Astra. Пенсионер находил и скупал авто в плохом состоянии, ремонтировал в своем гараже и выгодно для себя перепродавал на авторынках. Полученный от шести таких сделок доход — 33 628,79 рублей.

Максимальное наказание за незаконную предпринимательскую деятельность с получением дохода в крупном размере — лишение свободы на срок до трех лет.