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В Могилеве 27 домов признали непригодными для жилья

06.12.2017 17:03 — Разное | Tut.by  
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Непригодными для жилья комиссия Могилевского горисполкома признала 27 жилых домов. Это помещения 1950−60-хх годов постройки, в основном без инженерных систем.

По программе «Ветхое жилье» жителей таких домов расселяют, а здания сносят. Но прежде чем дом пойдет под снос, комиссия оценивает возможность его восстановления и подсчитывает экономические издержки: провести капремонт либо расселить жильцов и предоставить им другое жилье.

План на 2017 год — расселить 30 могилевских семей в новое жилье — выполнен. В прошлом году расселили на 5 семей меньше.

Снос дома — дело дорогостоящее, но городские власти заинтересованы, чтобы в городе было как можно меньше аварийных домов. Территории, освободившиеся от ветхого жилья, благоустраивают. Основные работы по отселению и сносу аварийных домов запланированы в городе на 2018 год.

 
 
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Этим домам - больше 50 лет. В большинстве из них нет инженерных систем.

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