В Беларуси бюджет прожиточного минимума составляет 197,81 рубля. А на какую сумму в месяц живете вы? Расскажите нам о том, как выглядит ваш месячный бюджет, поделитесь своими лайфхаками по экономии и получите ценный приз.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Не будьте краткими: чем подробнее история ваших расходов, тем лучше. Сколько вы тратите на еду? А на одежду? Где предпочитаете закупаться и ездите ли за покупками в соседние страны? Следите ли за скидками? Сколько уходит на коммуналку? На тренажерный зал, кофе to go или уход за любимым домашним питомцем? Ездите ли вы общественным транспортом или содержите собственный автомобиль? Сколько тратите на развлечения и отдых? На что откладываете деньги? На чем считаете возможным сэкономить, а на что не жалеете средств?

Не забывайте об иллюстрациях: например, это может быть скриншот из вашего приложения по учету расходов, стопка чеков или ваши записи. Всех участников мы попросим назвать свое имя и фамилию, а также оставить свои контактные данные — но если вы захотите, для читателей всегда сможете остаться анонимом.

Для участия необходимо прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес olga.antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет».

Конкурсные истории принимаются до 20 января 2018 года (включительно).

Среди всех присланных историй читатели выберут ту, которая понравится им больше всего — и мы вручим победителю денежный приз — 316,59 рубля.

Победитель будет выбран путем открытого голосования на https://finance.tut.by с 15 по 18 февраля 2018 года. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи зарегистрированные на портала tut.by до начала проведения голосования — по 14 февраля 2018 года (включительно). Победитель будет объявлен 19 февраля 2018 года.

В конкурсе могут принимать участие совершеннолетние.