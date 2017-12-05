Лису, которую бобруйчане ловят больше недели, нашли возле частного дома

Зверь появляется вблизи частных домов на переулке и в районе судоремонтного завода. Людей не боится. Некоторые даже выставляют лисе на улице миски с едой, передает " Коммерческий курьер ".



© Sputnik/ Виталий Аньков Нападение лисы на людей в Мозыре: 9 человек в больнице

Служба по отлову "Спецавтопредприятие" предпринимала попытки поймать животное. И однажды ей это удалось, но хитрая лиса сумела сбежать.

"Животное уже попадалось в сети и даже сидело в клетке, но смогло освободиться", — сообщили на предприятии. Там добавили, что животное может страдать бешенством.

Специалисты отметили, что на территории Бобруйской крепости, как правило, бегает много зайцев, что и могло привести плутовку в город.

"В Бобруйске увидеть лису – не самая большая редкость", — рассказали на "Спецавтопредприятии".

Администрация одной из местных агроусадеб уже выразила желание принять к себе в зоосад рыжего зверя в случае, если он здоров.