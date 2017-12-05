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Лису, которую бобруйчане ловят больше недели, нашли возле частного дома
06.12.2017 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Зверь появляется вблизи частных домов на переулке и в районе судоремонтного завода. Людей не боится. Некоторые даже выставляют лисе на улице миски с едой, передает "
© Sputnik/ Виталий Аньков
Служба по отлову "Спецавтопредприятие" предпринимала попытки поймать животное. И однажды ей это удалось, но хитрая лиса сумела сбежать.
"Животное уже попадалось в сети и даже сидело в клетке, но смогло освободиться", — сообщили на предприятии. Там добавили, что животное может страдать бешенством.
Специалисты отметили, что на территории Бобруйской крепости, как правило, бегает много зайцев, что и могло привести плутовку в город.
"В Бобруйске увидеть лису – не самая большая редкость", — рассказали на "Спецавтопредприятии".
Администрация одной из местных агроусадеб уже выразила желание принять к себе в зоосад рыжего зверя в случае, если он здоров.
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Вторую неделю в Бобруйске не могут поймать лису, которую периодически замечают на переулке Затонном. Смотрите на видео, что делал лесной обитатель в городе.
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