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"У меня была истерика". Что гомельский бизнесмен думает о логотипе от Лебедева за 1 700 долларов
Вчера на
«Запускаем сеть фуд-траков и хотели получить красивый, запоминающийся дизайн»
В эфире «вДудя» Лебедев сообщил, что бизнесмены из Гомеля воспользовались услугой экспресс-дизайн. Суть предложения заключается в том, что за небольшие по меркам Лебедева деньги (100 тысяч российских рублей или 1700 долларов) можно «получить стиль». Условие одно: дизайн не обсуждается.
Бургерная «Джон Федор», о которой говорит Лебедев — заведение пока несуществующее. Этот проект находится в разработке. Как рассказал соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейко, сеть фуд-траков (кафе-фургонов с кухней) «Джон Федор», для которой и заказывался логотип у «Студии Артемия Лебедева», запустится только в конце декабря этого года. Первая точка появится на центральном рынке Гомеля.
— Мы запускаем сеть фуд-траков с бургерами (у компании ООО «Славянский хлеб» уже есть в Гомеле бургерная Burger Loft. — Прим. ред), поэтому хотели получить красивый, запоминающийся дизайн, — говорит соучредитель.
Кирилл рассказывает, что прекрасно знает стоимость разработки логотипа ведущими компаниями. Поэтому понимал, что вариант с экспресс-дизайном от студии Лебедева — неплохой.
— Я знаком с творчеством студии Артемия Лебедева и я не большой фанат их работы. Считаю, что есть как успешные так и не очень успешные работы, в том числе проекты, которые вызывают сомнение.
Но фактор цены сыграл свое: «А вдруг получится что-то выдающееся?». 11 сентября он уже оплатил заказ. По договору у студии было 60 дней на изготовление логотипа. 31 октября пришла готовая работа.
— Когда я открыл письмо с ссылкой на работу, я понял, что в одном проекте реализовались все мои самые страшные ожидания. Я ожидал, что может быть плохо, но не ожидал, что настолько. Бывает, результат плохой и ты расстраиваешься. У меня просто была истерика. Я смеялся и думал, что это все розыгрыш и сейчас придет другое письмо с «нормальным» логотипом. Но другое письмо не пришло.
Бизнесмен говорит, что показал логотип многим как близким людям, так и тем, кто занимается бизнесом в сфере общепита. Реакция была одна: логотип ужасен.
Примерно через две недели, уже успокоившись, Кирилл написал отзыв о работе дизайнеров. На сайте, говорит собеседник, он появился буквально на днях: вчера или сегодня.
«Он хочет показать, что это не его неудача, а просто мы недостаточно продвинуты»
Кирилл может только предположить, почему в эфире «вДудя» этот логотип был назван одним из лучших. Он считает, все потому, что его отзыв уязвил самолюбие Лебедева.
— Он хочет показать, что это не его неудача, а его успех. Но просто мы недостаточно продвинуты, чтобы по достоинству оценить авторский замысел.
Соучредитель ООО «Славянский хлеб» говорит, что сегодня они не нуждаются в том, чтобы использовать этот логотип. К тому же, многие дизайнеры из Гомеля и из других белорусских регионов предложили бесплатно разработать логотип для сети фуд-траков.
— И тем самым показать господину Лебедеву, что в Беларуси есть высококвалифицированные дизайнеры.
К слову, на сайте студии Лебедева публикуется
— Он защищает свои права очень активно. И, если мы все же захотим использовать промежуточный вариант, наверняка с его стороны последует заявление в суд о неправомерном использовании его работы.
На вопрос, хочет ли он продолжать сотрудничество со студией, гомельский бизнесмен отвечает обтекаемо.
— Желание сотрудничать с Артемием Лебедевым есть, желания сотрудничать с его студией пока не наблюдается, — резюмирует Кирилл Помалейко.
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