Вчера на ютуб-канале «вДудь» появилось интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. В числе прочего журналист попросил дизайнера назвать три логотипа, которыми он гордится. Лебедев назвал логотип «Яндекса», «Большого театра» и лого гомельской бургерной «Джон Федор». При этом он отметил, что «ребята купили логотип и ссут его использовать, потому что он слишком прогрессивный для Гомеля». AFISHA.TUT.BY связалась с заказчиком и узнала, почему те не хотят использовать лого за 1 700 долларов.



Лебедев рассказал, что один заказ (не экспресс-дизайн) может стоить как миллион российских рублей (17 тысяч долларов), так 5 миллионов (85 тысяч долларов) и даже 10 миллионов российских рублей (170 тысяч долларов). Фото: скриншот с youtube.com

«Запускаем сеть фуд-траков и хотели получить красивый, запоминающийся дизайн»

В эфире «вДудя» Лебедев сообщил, что бизнесмены из Гомеля воспользовались услугой экспресс-дизайн. Суть предложения заключается в том, что за небольшие по меркам Лебедева деньги (100 тысяч российских рублей или 1700 долларов) можно «получить стиль». Условие одно: дизайн не обсуждается.

Бургерная «Джон Федор», о которой говорит Лебедев — заведение пока несуществующее. Этот проект находится в разработке. Как рассказал соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейко, сеть фуд-траков (кафе-фургонов с кухней) «Джон Федор», для которой и заказывался логотип у «Студии Артемия Лебедева», запустится только в конце декабря этого года. Первая точка появится на центральном рынке Гомеля.



Фото из личного архива героя

— Мы запускаем сеть фуд-траков с бургерами (у компании ООО «Славянский хлеб» уже есть в Гомеле бургерная Burger Loft. — Прим. ред), поэтому хотели получить красивый, запоминающийся дизайн, — говорит соучредитель.

Кирилл рассказывает, что прекрасно знает стоимость разработки логотипа ведущими компаниями. Поэтому понимал, что вариант с экспресс-дизайном от студии Лебедева — неплохой.

— Я знаком с творчеством студии Артемия Лебедева и я не большой фанат их работы. Считаю, что есть как успешные так и не очень успешные работы, в том числе проекты, которые вызывают сомнение.

Но фактор цены сыграл свое: «А вдруг получится что-то выдающееся?». 11 сентября он уже оплатил заказ. По договору у студии было 60 дней на изготовление логотипа. 31 октября пришла готовая работа.

Тот самый логотип за 1 700 долларов, который «Студия Артемия Лебедева» разработала для гомельской сети фуд-траков «Джон Федор»

— Когда я открыл письмо с ссылкой на работу, я понял, что в одном проекте реализовались все мои самые страшные ожидания. Я ожидал, что может быть плохо, но не ожидал, что настолько. Бывает, результат плохой и ты расстраиваешься. У меня просто была истерика. Я смеялся и думал, что это все розыгрыш и сейчас придет другое письмо с «нормальным» логотипом. Но другое письмо не пришло.

Бизнесмен говорит, что показал логотип многим как близким людям, так и тем, кто занимается бизнесом в сфере общепита. Реакция была одна: логотип ужасен.

Примерно через две недели, уже успокоившись, Кирилл написал отзыв о работе дизайнеров. На сайте, говорит собеседник, он появился буквально на днях: вчера или сегодня.

Из отзыва Кирилла Помалейко, опубликованном на сайте «Студии Артемия Лебедева». Итак, выводы:

1. Этот логотип не сможет попасть в топ-10 лучших логотипов года.

2. Этот логотип сможет попасть в топ-10 худших логотипов года, за которые были заплачены деньги.

3. Мне кажется, я уже однажды делал этот логотип сам. В 1996 году, когда впервые познакомился с программой Paint.

4. Этот логотип не понравился НИКОМУ из тех людей, которым мы его показали. Ни одному из наших клиентов. Нейтрально на него реагируют только коты и собаки. Есть подозрения, что некоторым собакам он все же понравился.

5. Этот логотип мелкий, плохо читаемый и вряд ли хорошо запоминающийся.

6. Возможно, этот логотип опередил свое время. Возможно, он покажется всем очень крутым через 15 лет. К сожалению, большинство наших клиентов не опережает свое время. И именно это большинство платит нам деньги СЕГОДНЯ.

6. А. Лебедев в ответном письме написал, что клиенты в конечном счете едят не логотип, а бургеры. Согласен, но значит ли это, что логотип не нужен вообще? За что тогда заказчики логотипов платят деньги? Само собой, никаких претензий у нас нет. Условия были описаны, мы их приняли. Но прошу, дайте возможность использовать промежуточный логотип. По-жа-луй-ста!

«Он хочет показать, что это не его неудача, а просто мы недостаточно продвинуты»

Кирилл может только предположить, почему в эфире «вДудя» этот логотип был назван одним из лучших. Он считает, все потому, что его отзыв уязвил самолюбие Лебедева.

— Он хочет показать, что это не его неудача, а его успех. Но просто мы недостаточно продвинуты, чтобы по достоинству оценить авторский замысел.

Соучредитель ООО «Славянский хлеб» говорит, что сегодня они не нуждаются в том, чтобы использовать этот логотип. К тому же, многие дизайнеры из Гомеля и из других белорусских регионов предложили бесплатно разработать логотип для сети фуд-траков.

— И тем самым показать господину Лебедеву, что в Беларуси есть высококвалифицированные дизайнеры.

К слову, на сайте студии Лебедева публикуется процесс разработки логотипа . Один из промежуточных вариантов (оранжево-красный, под номером 1 на фото) понравился заказчику больше, но использовать его Лебедев не разрешил.



Промежуточные варианты логотипа. На сайте их гораздо больше. Фото: скриншот с сайта artlebedev.ru

— Он защищает свои права очень активно. И, если мы все же захотим использовать промежуточный вариант, наверняка с его стороны последует заявление в суд о неправомерном использовании его работы.

На вопрос, хочет ли он продолжать сотрудничество со студией, гомельский бизнесмен отвечает обтекаемо.

— Желание сотрудничать с Артемием Лебедевым есть, желания сотрудничать с его студией пока не наблюдается, — резюмирует Кирилл Помалейко.

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