Среднеарифметический человек. Существуют ли люди, «нормальные» по всем критериям?

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Почему так сложно соответствовать нормам? Все дело в том, что они созданы для среднего человека. Но каждый человек индивидуален и не вписывается в эти стандарты.

Даже более того, людей, которые «нормальны» по всем критериям, просто не существуют.

Так откуда же тогда в нас стремление быть лучше, чем все остальные или хотя бы не хуже? Ответ можно найти, если покопаться, как и почему вообще возникли нормы, тестирования, стандарты всех процессов, образования. Я ответы нашла в книге «Долой среднее»Тодд Роуз. И хочу поделиться несколькими любопытными фактами из этой книги.

Идеальная девушка Норма

Однажды Кливленский музей здоровья совместно с Медицинской Академией решили провести конкурс и найти девушку, чьи физические данные максимально окажутся приближенными к параметрам типичной женщины, или Нормы — статуи, выставленной в этом музее.

Норма — детище известного гинеколога доктора Роберта Дикинсона и его коллеги Абрама Бельски. Статую изваяли на основании усредненных физических данных 15 тысяч молодых женщин. Доктор создал образец типичного строения женского тела, то есть нормальной женщины.

Норму представляли как «идеальную девушку», что вызвало настоящую эпидемию «стремления к норме». Художники тут же провозгласили Норму «абсолютным стандартом» красоты, а тренеры подхватили волну и назначали женщинам специальный комплекс физических упражнений, чтобы приблизить их к «совершенным формам».

Однако, судей конкурса ждало интересное открытие. Из всех 3864 претенденток ни одна не приблизилась по всем девяти показателям к Норме. То есть, оказалось, что девушек стандартного размера просто не бывает.

Точно также и в сфере авиастроения Гилберт Дэниелс определил, что кабина пилота, сделанная для среднего человека, на самом деле не была удобна никому из пилотов. Ни один пилот в исследовании не подошел под все усредненные параметры. У кого-то были длиннее руки, у кого-то короче ноги, шире торс и так далее. Благодаря этому открытию, кабина пилота реактивного самолета из стандартной была переделана так, чтобы ее можно было отрегулировать под индивидуальные особенности каждого человека.

Именно таким образом были придуманы регулируемые сидения в автомобилях, ремешки в шлемах и другие приспособления для удобства человека.

Представляете? Оказалось, что на самом деле нет ни одного человека, который бы по всем параметрам подходил под усредненные.

Мысль о том, что большинство людей вписывается в средние параметры — в корне ошибочна. И именно эта ошибка создала в 19 веке эпоху усредненности, которая до сих пор не закончилась.

Эпидемия усреднения

Главным виновником эпидемии усреднения можно назвать ученого Адольфа Кетле, который придумал применять математические методы в отношении человека. Он считал, что средний арифметический человек — это совершенство, а все люди с отклонениями от нормы — лишь «жалкие копии природного идеала». Его идея захлестнула мир и все вокруг начали вычислять среднеарифметические значения в разных областях и искать идеальные параметры.

Кстати, о том, как ошибается статистика, и почему нужно всегда подвергать факты критическому мышлению, можно прочитать в книге «Путеводитель по лжи».

Следующую концепция о среднем человеке, которая накрыла волной мир, в конце 19 века придумал англичанин Френсис Гальтон. Он превратил нормальность в посредственность. В его понимании все люди, чьи показатели превышали норму, были людьми «выдающимися», а те, чьи показатели были ниже — «умственно неполноценными».

Гальтон запустил процесс массовой типизации человека. Отклонения от нормы стали решающими.

Концепция Гальтона глубоко пустила корни и до сих пор живет в наших умах. Наверняка вы постоянно ощущаете на себе это давление.

К примеру, вот вам факт, что средний мужчина в среднем за всю жизнь целует 32 девушек (цифры я взяла с «потолка»). Если вы поцеловали 50, то есть, превысили средний показатель, значит, можете собой гордиться. А если девушек было всего 10, то, скорее всего, вы почувствуете себя неудачником. Не дотянули до нормы. По сути, это настоящий абсурд, но в нас желание быть лучше остальных сидит очень глубоко.

Тейлоризм

«Окей, мы поняли, что надо стараться превышать норму, ну или хотя бы дотягивать до нее. Но как теперь узнать, где эта норма?», — спросило общество и человек по имени Фредерик Тейлор быстро нашел ответ.

Именно его мы можем «поблагодарить» за тесты, стандартизацию всех производственных процессов, а также за типичную систему образования, систему найма сотрудников и оценку эффективности людей. «Стандартизация во всем» — таков был лозунг, который превратил людей в винтиков в механизмах. Индивидуальность ушла на дальний план, система стала у руля. И никакой инициативы!

Менеджмент тоже придумал Тейлор, потому что кто-то должен был организовывать работу обычных рабочих, чтобы довести ее до автоматизма. А значит, нужны были тесты, чтобы отделить менеджеров от рабочих. Да, именно так был придуман тест на IQ.

В Америке по уровню IQ детей берут в школы. У ребенка IQ выше нормы? Молодец, отправьте его в школу для одаренных. Ниже? Ищите другую школу, отсталые дети — это не к нам.

На мой взгляд, все это очень и очень относительно. С помощью единственного показателя нельзя верно оценить все способности человека. Или принимать на работу только на основании оценок в дипломе.

Google и другие прогрессивные компании уже отказались от найма по стандартной тейлоровской схеме. Они ищут не человека, который подходит под параметры среднего работника, а человека с талантами. А также создают среду, в которой человек максимально может раскрыть свой потенциал. О такой благодати на работе многие могут только мечтать.

Я даже не буду говорить об образовании, которое не взращивает Личность, а калечит людей. Помните ту картинку, где за партой сидят ученики и у них над головой облачко, а учитель подходит к каждому и из облачка вырезает квадрат? Собственно, вот и все, что можно сказать о нашем образовании.

Вы интроверт или экстраверт?

За свою жизнь я прошла не одну сотню различных тестов на типы личности, характера, темперамента и так далее. Самый распространенный — вы тоже наверняка его проходили — это проверка, интроверт я или экстраверт. Все бы хорошо, но есть одна загвоздка. Я и интроверт, и экстраверт тоже. Как и вы.

Я думаю, что самое большое заблуждение на сегодняшний день — это считать, что человек постоянен в своих качествах. То есть, он либо добрый, либо злой. Либо честный, либо нечестный. Но, как выяснилось, это тоже неверно.

Все дело в контексте. В определенных ситуациях мы ведем себя по-разному. Мы проявляем постоянство, но не одного качества во всех ситуациях, а одного качества в конкретной ситуации. У меня есть знакомая, которая на работе тихоня и скромница, зато дома — это человек-энерджайзер. Получается, на человека невозможно навесить ярлык. Ведь люди меняются, и меняются контексты.

Век индивидуальности

В последнее время мы начали отходить от старой модели тейлоризма в сторону раскрытия индивидуальности каждого человека. Все больше компаний обеспечивают сотрудникам не просто работу, а еще и среду для расцвета.

Надо признать: мир меняется, старые схемы уже не работают. А это значит, впереди нас ждет по-настоящему много интересного.

Лариса Парфентьева