БГК продлил контракт с Иваном Пешичем

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова продлил контракт с Иваном Пешичем до 2022 года, сообщается на сайте БГК.



Фото: БГК

Действующий контракт с вратарем истекал в июне 2019. Новое трудовое соглашение рассчитано еще на три года.

Вратарь выступает за БГК с июля 2013 года, провел за клуб 180 матчей, забросил 3 мяча и является одним из ключевых игроков.

Игрок национальной сборной Хорватии, выступал в ее составе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«БГК — серьезный и амбициозный проект, у которого, уверен, большое будущее. В Бресте чувствую себя великолепно. Мне здесь очень комфортно. Скажу честно — были предложения от других топ-клубов Европы. В их числе македонский „Вардар“ и венгерский „Пик“. Но я выбираю Брест. Вместе с БГК хочу выиграть Лигу чемпионов. Это моя мечта. Благодарен клубу за доверие, за продление сотрудничества», — прокомментировал подписание контракта Иван Пешич.