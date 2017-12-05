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Чепиков: решение МОК — это трагедия для спортсменов и раскол общества
06.12.2017 18:02 — Разное | Sputnik Беларусь
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© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE
При этом выступать они могут только под олимпийским флагом и именоваться при этом "олимпийскими атлетами России". В то же время ни один из членов Министерства спорта и НОК РФ на Игры приглашен не будет.
Для российских спортсменов такое решение МОК — это трагедия, сказал в беседе на радио Sputnik знаменитый биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков.
"Приблизительно этот результат и ожидался, так как была
По словам собеседника, российской стороной будет принято политическое решение, но если возможность выступать под нейтральным флагом у спортсменов все же останется, то их нужно поддерживать и болеть за них, особенно в такой ситуации.
© Фото: личный архив Вячеслава Старшинова
"Самое страшное, что общество может разделиться на два лагеря. Кто-то будет говорить, что патриоты или не патриоты. Нужно понимать, что у спортсменов это единственный шанс может быть в жизни, и их стремление к Олимпиаде на протяжении десятка лет, вся работа, тренировки и, самое важное, возможность самореализации, пик этого всего — Олимпийские игры, и там каждому хочется выступить", — отметил биатлонист.
Самое тяжелое в том, что ситуация может затянуться, в то время как спортсменам нужно готовиться и настраиваться на соревнования, резюмировал собеседник Sputnik.
Комментарий знаменитого биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы РФ Сергея Чепикова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Знаменитый биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков прокомментировал Sputnik реакцию российских спортсменов на решение МОК об...
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