Чепиков: решение МОК — это трагедия для спортсменов и раскол общества /

В соответствии с решением Международного олимпийского комитета , озвученным 5 декабря, отдельные российские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, и представляющие как личные, так и командные виды спорта, будут допущены к участию в Олимпиаде-2018.



© REUTERS/ DENIS BALIBOUSE Беспрецедентное и жесткое решение: как ответит Россия на решение МОК

При этом выступать они могут только под олимпийским флагом и именоваться при этом "олимпийскими атлетами России". В то же время ни один из членов Министерства спорта и НОК РФ на Игры приглашен не будет.

Для российских спортсменов такое решение МОК — это трагедия, сказал в беседе на радио Sputnik знаменитый биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков.

"Приблизительно этот результат и ожидался, так как была череда кощунственных дисквалификаций , но сейчас наше руководство будет решать, как все-таки ехать — под нейтральным флагом или бойкотировать. Но я знаю, что и болельщики, и спортсмены хотят выступлений, и не нужно их осуждать, если они все-таки будут принимать участие в эти Олимпийских играх", — сказал Чепиков.

По словам собеседника, российской стороной будет принято политическое решение, но если возможность выступать под нейтральным флагом у спортсменов все же останется, то их нужно поддерживать и болеть за них, особенно в такой ситуации.



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"Самое страшное, что общество может разделиться на два лагеря. Кто-то будет говорить, что патриоты или не патриоты. Нужно понимать, что у спортсменов это единственный шанс может быть в жизни, и их стремление к Олимпиаде на протяжении десятка лет, вся работа, тренировки и, самое важное, возможность самореализации, пик этого всего — Олимпийские игры, и там каждому хочется выступить", — отметил биатлонист.

Самое тяжелое в том, что ситуация может затянуться, в то время как спортсменам нужно готовиться и настраиваться на соревнования, резюмировал собеседник Sputnik.

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Комментарий знаменитого биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы РФ Сергея Чепикова слушайте на радио Sputnik Беларусь.