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Путин: Власти России не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе

06.12.2017 18:15 — Разное | Tut.by  
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Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Играх], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

 
 
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Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом заявил в среду президент РФ...

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