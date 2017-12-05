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Путин: Власти России не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе
Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Играх], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода.
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Власти РФ не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом заявил в среду президент РФ...
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