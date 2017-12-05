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Ермошина прогнозирует появление новых политиков в Беларуси

06.12.2017 18:08 — Разное | БДГ  
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Неожиданные личности и новые политики появятся в белорусской политике.

Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина 6 декабря перед началом семинара-учебы с руководителями и организаторами кампании по выборам депутатов местных советов в Витебске.

Ермошина отметила, что в местных выборах собираются принять участие много кандидатов-индивидуалов, которые обращаются в ЦИК с вопросами о порядке выдвижения кандидатов в депутаты.

Они выясняют нюансы декларирования имущества, использования средств избирательного фонда, ведения агитации.

«Все это свидетельствует о том, что у нас достаточно много вступает в борьбу кандидатов-индивидуалов. Потому что, как правило, те, кто идет на выборы от партии, более опытны в таких деталях и вопросах. Так что у нас будут неожиданные личности и появятся новые политики. Те, которые сейчас поучаствуют в выборах», - цитирует БЕЛТА слова Ермошиной.

Прием документов на регистрацию инициативных групп продлится до 14 декабря включительно. Кандидаты могут выдвигаться с 10 декабря по 8 января включительно.

Республиканские семинары по работе территориальных комиссий пройдут во всех регионах Беларуси, в Минске такой семинар прошел 5 декабря.

Местные выборы состоятся в Беларуси 18 февраля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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