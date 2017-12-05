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Налоговики придумали для ИП альтернативу кассовым аппаратам

06.12.2017 18:26 — Разное | Tut.by  
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МНС планирует внести в правительство проект постановления, который предусматривает для субъектов хозяйствования альтернативу кассовому оборудованию для расчетов при продаже товаров — программные кассы. Об этом сообщил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич на семнадцатом заседании рабочей группы по вопросам деятельности ИП при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Предприниматели смогут выбирать, чем пользоваться для расчетов при продаже товаров — программными кассами или кассовыми аппаратами, сообщает пресс-служба Минэкономики.


Фото: Reuters

Использование программных касс, по мнению налоговиков, позволит ИП работать без кассовых суммирующих аппаратов. Предполагается два варианта использования программных касс. В первом варианте программная касса может размещаться на электронных устройствах (планшетах, ноутбуках, смартфонах) субъекта хозяйствования.

Второй вариант предполагает возможность использования программной кассы посредством доступа в Интернет. Подразумевается, что с использованием программной кассы информация о совершаемых кассовых операциях будет передаваться в систему контроля кассового оборудования.

Предполагается, что услуги по предоставлению субъектам хозяйствования программных касс будут оказывать операторы программных кассовых систем, к которым законодательством будет предъявляться ряд требований. Владимир Муквич подчеркнул, что данная инновация станет хорошей альтернативой кассовым аппаратам (есть основания предполагать, что использование программной кассы будет дешевле использования кассового аппарата), и предприниматели смогут выбрать приемлемый для них вариант.

На заседании также обсудили маркировку товаров контрольными знаками в ЕАЭС. По словам Владимира Муквича, уже подготовлен проект соответствующего соглашения. Перечень товаров, подлежащих маркировке, будет определяться Советом ЕЭК. Сейчас в ЕАЭС обсуждается вопрос внедрения маркировки трех товарных групп — лекарственные средства, ювелирные изделия, обувь. Поскольку в Беларуси уже внедрен механизм маркировки обуви, белорусская сторона готова поддержать предложение по маркировке такой товарной группы и в рамках ЕАЭС. При этом не предполагается использование сложной системы с использованием RFID-технологий.

Участники группы также подняли вопрос о необходимости введения переходного периода в случае введения такой нормы.

В Минэкономики также обсудили внедрение механизма прослеживаемости товаров в ЕАЭС. Уже подготовлен соответствующий проект соглашения, которым предполагается прослеживать товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС и выпущенные в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. При этом каждая из стран-участниц ЕАЭС сама определится, как будет обеспечиваться прослеживаемость товаров.

Владимир Муквич отметил, что МНС будет выстраивать механизм прослеживаемости таким образом, чтобы белорусский субъект имел возможность проверить, что его контрагенты в республике выполняют законодательство по прослеживаемости. При внедрении национальных систем прослеживаемости в других странах ЕАЭС белорусская сторона будет отстаивать позицию о возможности проверки соблюдения иностранными продавцами норм соглашения об обеспечении прослеживаемости. В то же время в проекте соглашения предусмотрена возможность не обеспечивать прослеживаемость, если товар ввозится с территории третьих стран для его реализации только в Беларуси.

Сейчас еще обсуждаются группы товаров, которые будут подлежать прослеживаемости. Государства-члены ЕАЭС приступят к внедрению механизма прослеживаемости по истечении года после его ратификации всеми государствами.

В заседании группы приняли участие представители советов индивидуальных предпринимателей торговых центров и рынков разных городов, представители предпринимательских объединений.

На следующем заседании при Минэкономике планируют обсудить вопросы аренды. Будут запланированы также еще одно заседание с участием представителей МНС, на этот раз, по вопросам налогообложения, и — заседание с участием представителей Министерства труда и социальной защиты, посвященное вопросам уплаты взносов в ФСЗН.

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