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Названы люди года по версии журнала Time

06.12.2017 18:20 — Разное | Ежедневник  
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Названы люди года по версии журнала Time

Активисты объединения The Silence Breakers («Нарушители тишины»), ставшие авторами глобального флешмоба #metoo против сексуального насилия, победили в номинации «Человек года» по версии журнала Time.

Об этом было объявлено в утреннем эфире программы Today, сообщает Lenta.ru.

На декабрьской обложке появятся актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт и бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер. Они приняли активное участие в организации флешмоба и способствовали его мировому распространению после того, как были опубликованы результаты расследования о многочисленных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Редакция журнала уточнила, что за движением стоят сотни других людей, благодаря которым впервые за несколько десятков лет ситуация с насилием в киноиндустрии стала обсуждаемой.

Откровения как обычных людей, так и знаменитостей, которые они публиковали под хештегом #metoo, стали причиной ухода из индустрии для многих известных людей, которые злоупотребляли своим положением. Позднее о насилии заговорили и в других сферах: политике, журналистике и других.

По данным издания, хештег стал популярным по крайней мере в 85 странах по всему миру.

Накануне Time рассказал о человеке года по версии читателей — им стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

 
 
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Активисты объединения The Silence Breakers («Нарушители тишины»), ставшие авторами глобального флешмоба #metoo против сексуального насилия, победили в номинации «Человек...

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