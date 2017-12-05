МВД Беларуси намерено побороться с чрезмерным употреблением алкоголя





В Минздраве считают ситуацию с употреблением алкоголя в стране напряженной. В связи с этим МВД предлагает оборудовать для реализации спиртного отдельные залы и сократить время его продажи.

Выступая на пресс-конференции главный нарколог Министерства здравоохранения Беларуси Иван Коноразов назвал ситуацию с алкоголем в Беларуси острой и напряженной. При этом, он отметил, что уровень потребления алкогольных напитков все же снижается.

По мнению же заместителя начальника управления профилактики ГУОПП милиции общественной безопасности МВД Сергея Красуцкого, сегодня в республике в целом нельзя говорить о какой бы то ни было профилактике алкогольной зависимости.

«Сегодня алкогольные напитки являются общедоступными, а их повсеместная реализация рядом с теми же продуктами питания фактически сглаживает различия. Все это естественно способствует алкоголизации населения, – считает он. – То количество алкоголя, которое продается в стране, в разы превышает те показатели, которые имеются в развитых странах. Но на них нам следовало бы равняться».

Так, к примеру, в среднем по стране на 10 тыс. населения (включая детей и престарелых) приходится до 17 объектов торговли, продающих алкоголь, или один магазин на 600 человек, отметил представитель ведомства.

При этом он обратил внимание, что в Швеции и Норвегии, один магазин, торгующий алкогольными напитками крепче 4,75%, приходится на 4,5 тыс. человек, а в Финляндии – на 6,3 тыс.

«Почему у нас так происходит? Основная цель торговых объектов получить прибыль, в том числе и реализуя алкоголь, – отметил он. – Однако многочисленные исследования показывают, и это уже доказано, что получая, к примеру, один рубль прибыли, государство тут же отдает 3 рубля на лечение тех граждан, которые злоупотребляют алкоголем, на лечение тех, кто пострадал в ДТП, расходы на содержание заключенных и т.д.».

Кроме того, по словам Сергея Красуцкого, каждое четвертое преступление в стране, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

«Поэтому говорить о каких-то эффективных способах борьбы и профилактики алкогольной зависимости в стране я не могу, – отметил представитель МВД. – Здесь не надо изобретать велосипед. Ситуацию с повсеместной продажей алкоголя нужно менять. Нужно однозначно вести речь об ограничении продажи алкоголя. Но чтобы все понимали, мы не ведем речь о каком-то сухом законе или полном отказе от алкоголя. Мы прекрасно понимаем, что резко и в один момент изменить отношение наших граждан к алкоголю не получиться. Тем не менее, определенные шаги следует предпринять».

В связи с этим, отметил Сергей Красуцкий, МВД продолжает работу по подготовке проекта Указа «О вопросах розничной торговли алкогольными напитками».

Так, по его словам, в проекте документа имеется предложение об ограничении времени продажи алкогольными напитками, с 23.00 до 9.00. Что касаемо объектов, имеющих торговый зал площадью в 1 тыс. и более кв.м, они должны осуществлять реализацию алкоголя только в обособленных отделах. Также вносилось предложение об исключении торговли алкоголем на автозаправочных станциях, но, по словам представителя МВД, большинство инициативу не поддержало.

«Для ознакомления с основными предложениями и изучением общественного мнения на главной странице сайта МВД будет размещен опросник. Кроме вышесказанного, мы хотим поднять вопрос об ограничении продажи алкоголя лицам до 21 года, это мы также предлагаем обсудить на сайте, – сказал Сергей Красуцкий. – Нам нужна более точная картина, куда двигаться дальше».

Инициирование повышения минимального допустимого возраста Сергей Красуцкий прокомментировал тем, что в республике возраст от 18 до 21 является пиковым, именно молодые люди данного возраста и старше совершают большое количество правонарушений и преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Главный нарколог Беларуси также отметил, что по результатам проведенных опросов, в Беларуси 40% несовершеннолетних имеют возможность купить табачную и алкогольную продукцию в объектах торговли, 20% имеют возможность попросить об этом своих совершеннолетних друзей или знакомых, также около 45% несовершеннолетних молодых людей совершают первые пробы алкоголя в семье.

Обсуждение на сайте МВД будет проходить в течение декабря-января.