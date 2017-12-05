Минское «Динамо» проведет сегодня последнюю встречу трехматчевого выездного турне в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После поражений от уфимского «Салавата Юлаева» (0:2) и казанского «Ак Барса» (1:3) минчане постараются набрать очки в Нижнекамске в игре против местного «Нефтехимика».

Минчане пока не входят в зону плей-офф, отставая от первой восьмерки на шесть очков.

«Нефтехимик», наоборот, проводит отличный сезон под руководством Андрея Назарова и занимает третье место в Восточной конференции.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн матча, который начнется в 19.00.