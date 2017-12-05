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Минское "Динамо" играет в гостях с "Нефтехимиком". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» проведет сегодня последнюю встречу трехматчевого выездного турне в Континентальной хоккейной лиге.
После поражений от уфимского «Салавата Юлаева» (0:2) и казанского «Ак Барса» (1:3) минчане постараются набрать очки в Нижнекамске в игре против местного «Нефтехимика».
Минчане пока не входят в зону плей-офф, отставая от первой восьмерки на шесть очков.
«Нефтехимик», наоборот, проводит отличный сезон под руководством Андрея Назарова и занимает третье место в Восточной конференции.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн матча, который начнется в 19.00.
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Минское "Динамо" проведет сегодня последнюю встречу трехматчевого выездного турне в Континентальной хоккейной лиге.
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