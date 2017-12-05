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Режиссер клипов "Ленинграда" снимет фантастический сериал о вампирах с Козловским в главной роли
Телеканал ТВ-3 готовит к выпуску в 2019 году фантастический телесериал «Карамора» о династии Романовых. Режиссировать проект будет Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор», снятому от первого лица, а также клипах «Кольщик» и «Вояж» группы «Ленинград». Об этом
Главную роль в фантастическом сериале «Крамора» исполнит Данила Козловский, а сюжет будет развиваться вокруг династии Романовых, которая, по сценарию, правит благодаря поддержке могущественного клана вампиров.
Герой Козловского — анархист по имени Карамора, который в схватке с вампирами теряет возлюбленную. После этого он клянется отомстить и начинает собирать группу единомышленников для борьбы с орденом.
Недавно телеканал ТВ-3 выпустил второй сезон получившего успех мистического телесериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
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Илья Найшуллер известен по фильму "Хардкор", снятому от первого лица, а также клипах "Кольщик" и "Вояж" группы "Ленинград". В новом проекте сюжет будет развиваться...
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