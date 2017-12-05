В Минске пройдет очередная рыбная ярмарка. Где будут продавать рыбу по привлекательным ценам

В ближайшие выходные — 9−10 декабря — в Минске пройдет очередная специализированная рыбная ярмарка «Рыба Беларуси-2017!». Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— На ярмарке рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию её переработки (копчено — вяленая рыбная продукция, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы), — сообщили в ГУПР.

Ярмарка пройдет на площадке у кинотеатра «Салют» (пр. Рокоссовского, 150А).

Так, карась будет стоить от 2,44 до 3,3 рубля за килограмм, щука — от 5,17 до 5,98 рубля, белый амур — от 4,07 до 5,39 рубля, толстолобик — 3,31 до 3,5 рубля, форель — от 10,34 до 10,5 рубля, карп — от 3,65 до 3,9 рубля (отборный карп — от 3,91 до 4,2 рубля, элитный карп — от 4,28 до 5 рубля).