Подписание соглашения Беларуси с ЕС может улучшить ситуацию с инвестициями





В конце минувшей недели Россия одобрила позицию Беларуси, которая хочет развивать нормальные отношения с ЕС и не политизировать формат Восточного партнерства.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телепроекту «Картина мира». «Мы никогда не испытывали сомнений по поводу того, что все наши соседи и друзья хотят иметь хорошие отношения со всеми своими партнерами на Западе, Востоке, Севере и Юге», - заявил он. Министр добавил, что видит заслугу Беларуси в том, что в итоговой декларации недавнего саммита Восточного партнерства «не содержится потусторонних вещей, не касающихся непосредственно отношений фокусных государств с ЕС».

Минск действительно стремится развивать отношения с Евросоюзом в рамках Восточного партнерства, максимально вынося за скобки политические вопросы, и это связано не только с желанием сохранять партнерские отношения с Россией, но и с сохранением большого количества противоречий между Минском и Брюсселем в области политики. По мнению белорусских экспертов, такой подход Минска действительно может привести к определенному улучшению взаимодействия с ЕС в экономической сфере, однако в отсутствие внутренних экономических реформ прогресс вряд ли будет быстрым.

Медленное сближение с ЕС будет способствовать небольшому росту экспорта

«Тот факт, что у нас небольшой экспорт в страны ЕС, больше связан с недостаточной конкурентоспособностью белорусских товаров, чем с политическими проблемами или торговыми ограничениями. Да, есть ограничения по доступу сельхозпродукции на европейские рынки. Но нам ничто не мешает продавать туда МАЗа и БелАЗы, за исключением их низкой конкурентоспособности. Работать на европейских рынках гораздо сложнее, чем на привычном большинству отечественных предприятий рынке России. У ЕС очень высокие требования к качеству, особенно если мы хотим экспортировать сложную продукцию – машины, технику», - сказала в интервью Thinktanks.by эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. Она отметила, что сегодня МАЗ и БелАЗ пытаются изменить сложившуюся ситуацию и разработать технику, которая могла бы соответствовать евростандартам.

Эксперт отметила, что дело не только в качестве продукции: система управления на большинстве белорусских госпредприятий не рассчитана на работу на конкурентных рынках. «Эти предприятия привыкли работать на рынках, где о поставках можно договориться на уровне президента или министра. На европейских рынках важна не поддержка на высоком уровне, а высокая квалификация специалистов маркетинга и продаж», - отметила Катерина Борнукова.

Эксперт предположила, что тем не менее по мере потепления отношений между Беларусью и Евросоюзом, можно ожидать медленного роста экспорта в европейские страны. «Вряд ли можно ожидать, что мы резко переключимся с российского на европейский рынок, как в свое время сделала Украина. У нее тогда не было выбора, так как Россия закрыла доступ многих товаров на свой рынок, а Евросоюз временно предоставил льготные условия», - рассказала эксперт.

Проблема имиджа – один из центральных вопросов привлечения инвестиций

Несколько иная ситуация с привлечением европейских инвестиций в Беларусь. Несмотря на то, что значимых формальных ограничений на их приход нет, приток капитала уже много лет остается скудным. По словам Катерины Борнуковой, «небольшой объем европейских инвестиций обусловлен не политическими ограничениями, а не очень благоприятным имиджем Беларуси на европейском пространстве. Потепление отношений с Евросоюзом и подписание соглашения о сотрудничестве, даже рамочного, могло бы стать символическим шагом, который мог бы способствовать приходу инвестиций. Однако в любом случае быстрого решения проблем с привлечением инвестиций я бы не ожидала».

Для значимого улучшения ситуации в сфере прямых иностранных инвестиций одного только улучшения имиджа недостаточно. Необходимы реформы внутри страны и в первую очередь – гарантии обеспечения прав собственности.

Прямое финансирование со стороны ЕС без политических реформ не будет значительным

Наиболее чувствительным к политической составляющей является вопрос привлечения прямого финансирования со стороны Евросоюза. Катерина Борнукова напомнила, что Минск пытался договориться с Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи. «Однако ЕС не скрывает, что такие решения принимаются в увязке с политической ситуацией, с правами человека. У нас сделаны определенные шаги по улучшению ситуации в этой сфере, однако ключевой вопрос по отмене смертной казни не решен. Поэтому мы в близкой перспективе вряд ли можем ожидать предоставления макрофинансового кредитования со стороны Евросоюза», - предположила эксперт.

В то же время, сегодня Минск ожидает получения прямой финансовой поддержки со стороны ЕС на реализацию инфраструктурных проектов, в частности, в области транспорта и регионального развития. «Нам действительно важно реализовать такие проекты, и деньги на них можно получить, наверное, только в Евросоюзе, Россия вряд ли их будет финансировать. Однако на макроэкономическом уровне я бы не стала переоценивать значимость такого рода проектов: вряд ли они дадут прирост хотя бы в полпроцента ВВП», - считает Катерина Борнукова.