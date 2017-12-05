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Исинбаева отыскала ложки меда в бочке дегтя после дисквалификации Олимпийского комитета России

06.12.2017 21:27 — Разное | Tut.by  
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Двукратная олимпийская чемпионка и 28-кратная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева, выждав почти сутки после дисквалификации Олимпийского комитета России и отстранения сборной от Игр-2018 в Пхенчхане, на своей странице в Инстаграме с холодной головой выразила мнение по поводу решения МОК.

 

Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики и друзья! Хотела бы выразить своё мнение по поводу решения МОК вынесенное вчера. Шокирующим для меня решение не было, так же как и для многих из вас, но хотелось бы выделить те ложки мёда в бочке дёгтя, которые, на мой взгляд, являются ключевыми во всей этой ситуации. Вчера, когда я только узнала о решении, была в негодовании и жутком расстройстве, но переспав ночь и поразмыслив над всем пришла к выводам. Во-первых, то что наших спортсменов допускают до участия в ОИ в статусе «Олимпийский спортсмен из РОССИИ», уже положительный момент, они не нейтральные, они из РОССИИ и об этом будет говориться везде: в момент представления спортсменов, в момент награждения, на пресс-конференциях и т.д., все будут знать какую страну они будут представлять. Мне такую возможность ИААФ в прошлом году не дали. Во-вторых, то что придётся выступать под флагом МОК и без гимна России, очень печально, но если смотреть немного дальше и глубже, то в момент закрытия ОИ все наши победители и призёры, будут иметь возможность одеть олимпийскую экипировку и пронести свой триколор с гордо поднятой головой. В-третьих, и главное, что вся эта допинговая эпопея вокруг нашей страны завершится как страшных сон в момент закрытия ОИ при уважительном исполнении всех рекомендаций МОК. Я считаю, это главное, что наконец-то всё закончится. Наши спортсмены начнут спокойно, целенаправленно тренироваться и выступать за РОССИЮ! Нельзя сейчас сдаваться и всех вокруг ругать. Да, ситуация очень сложная, несправедливая, но на мой взгляд приемлемая, во имя будущих молодых спортсменов готовящихся к следующим ОИ 2020 в Токио. В ваших руках дорогие спортсмены, потенциальные победители ОИ 2018, прекратить этот ужас и доказать всему миру что вы лучшие! Всех наших звёзд дисквалифицированных по итогам комиссии Освальда, призываю бороться и отстаивать свои права в судах. Время есть и шансы тоже!!! Это моё мнение, как человека прошедшего через данную ситуации и пережившую её.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Дек 6 2017 в 3:02 PST

— Шокирующим для меня решение не было, так же как и для многих из вас, но хотелось бы выделить те ложки меда в бочке дегтя, которые, на мой взгляд, являются ключевыми во всей этой ситуации.

Вчера, когда я только узнала о решении, была в негодовании и жутком расстройстве, но, переспав ночь и поразмыслив над всем, пришла к выводам.

Во-первых, то, что наших спортсменов допускают к участию в ОИ в статусе «Олимпийский спортсмен из РОССИИ» — уже положительный момент. Они не нейтральные, они из России, и об этом будет говориться везде: в момент представления спортсменов, в момент награждения, на пресс-конференциях и т.д. Все будут знать, какую страну они будут представлять. Мне такую возможность ИААФ в прошлом году не дала.

Во-вторых, то, что придется выступать под флагом МОК и без гимна России, очень печально. Но если смотреть немного дальше и глубже, то в момент закрытия ОИ все наши победители и призеры будут иметь возможность надеть олимпийскую экипировку и пронести свой триколор с гордо поднятой головой.

В-третьих, и главное — вся эта допинговая эпопея вокруг нашей страны завершится как страшный сон в момент закрытия ОИ при уважительном исполнении всех рекомендаций МОК.

Я считаю, главное, что наконец-то все закончится. Наши спортсмены начнут спокойно, целенаправленно тренироваться и выступать за Россию!

Нельзя сейчас сдаваться и всех вокруг ругать. Да, ситуация очень сложная, несправедливая, но, на мой взгляд, приемлемая, во имя будущих молодых спортсменов, готовящихся к следующим ОИ 2020 в Токио. В ваших руках, дорогие спортсмены, потенциальные победители ОИ 2018, прекратить этот ужас и доказать всему миру, что вы лучшие!

Всех наших звезд, дисквалифицированных по итогам комиссии Освальда, призываю бороться и отстаивать свои права в судах. Время есть и шансы тоже! Это мое мнение, как человека, прошедшего через данную ситуацию и пережившую ее, — написала Елена Исинбаева.

 
 
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Елена Исинбаева выразила мнение по поводу решения МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России и отстранения сборной от Игр-2018 в Пхенчхане.

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