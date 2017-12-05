Исинбаева отыскала ложки меда в бочке дегтя после дисквалификации Олимпийского комитета России

Двукратная олимпийская чемпионка и 28-кратная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева, выждав почти сутки после дисквалификации Олимпийского комитета России и отстранения сборной от Игр-2018 в Пхенчхане, на своей странице в Инстаграме с холодной головой выразила мнение по поводу решения МОК.

— Шокирующим для меня решение не было, так же как и для многих из вас, но хотелось бы выделить те ложки меда в бочке дегтя, которые, на мой взгляд, являются ключевыми во всей этой ситуации.

Вчера, когда я только узнала о решении, была в негодовании и жутком расстройстве, но, переспав ночь и поразмыслив над всем, пришла к выводам.

Во-первых, то, что наших спортсменов допускают к участию в ОИ в статусе «Олимпийский спортсмен из РОССИИ» — уже положительный момент. Они не нейтральные, они из России, и об этом будет говориться везде: в момент представления спортсменов, в момент награждения, на пресс-конференциях и т.д. Все будут знать, какую страну они будут представлять. Мне такую возможность ИААФ в прошлом году не дала.

Во-вторых, то, что придется выступать под флагом МОК и без гимна России, очень печально. Но если смотреть немного дальше и глубже, то в момент закрытия ОИ все наши победители и призеры будут иметь возможность надеть олимпийскую экипировку и пронести свой триколор с гордо поднятой головой.

В-третьих, и главное — вся эта допинговая эпопея вокруг нашей страны завершится как страшный сон в момент закрытия ОИ при уважительном исполнении всех рекомендаций МОК.

Я считаю, главное, что наконец-то все закончится. Наши спортсмены начнут спокойно, целенаправленно тренироваться и выступать за Россию!

Нельзя сейчас сдаваться и всех вокруг ругать. Да, ситуация очень сложная, несправедливая, но, на мой взгляд, приемлемая, во имя будущих молодых спортсменов, готовящихся к следующим ОИ 2020 в Токио. В ваших руках, дорогие спортсмены, потенциальные победители ОИ 2018, прекратить этот ужас и доказать всему миру, что вы лучшие!

Всех наших звезд, дисквалифицированных по итогам комиссии Освальда, призываю бороться и отстаивать свои права в судах. Время есть и шансы тоже! Это мое мнение, как человека, прошедшего через данную ситуацию и пережившую ее, — написала Елена Исинбаева.