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В Минске вручили премию "Лидер потребительского рынка"
06.12.2017 21:41 — Разное | Ежедневник
Награды удостоились 45 белорусских компаний.
При этом более 20 руководителей и собственников предприятий стали обладателями награды "Лидер бизнеса" и "Лидер управления".
«Сегодня весьма непросто работать в реальном секторе экономики, в условиях растущей конкуренции и рынка. Поэтому очень важно поощрять и стимулировать отечественного производителя, находить лидеров и демонстрировать их достижения, - сказал председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - Но и предприятия не должны стоять на месте. В наше время уже недостаточно произвести качественный товар, нужно его еще и грамотно продать. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное понимание потребностей потребителей, способность видеть новые возможности вместо проблем и конечно же вера в себя, в свои способности, в свой успех».
Лауреаты премии получили право отмечать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, с кириллической надписью в середине.
В 2017 году церемония награждения прошла в 3-й раз. За три года существования премии число ее обладателей выросло более чем в два раза.
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Награды удостоились 45 белорусских компаний.
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