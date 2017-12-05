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Белорусские бизнес-союзы прирастают в основном за счет промышленности и сферы услуг

06.12.2017 22:47 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские бизнес-союзы прирастают в основном за счет промышленности и сферы услуг

Малые и средние предприятия из секторов, которые быстрее восстановились от кризиса, в большей степени заинтересованы в отстаивании своих интересов и диалоге с правительством.

Об этом говорится в исследовании "Эффективность деятельности бизнес-союзов и Национальной платформы бизнеса Беларуси", опубликованном Исследовательским центром ИПМ.

Опросы предприятий малого и среднего бизнеса показывают, говорится в исследовании, что в бизнес-союзах по-прежнему состоит только малая доля предприятий. На протяжении семи лет доля участников бизнес-союзов среди опрошенных предприятий значимо менялась, но в целом никогда не превышала 20% опрошенных. Данный уровень был достигнут только в 2017 г. – доля участников достигла своего исторического максимума и составила 20.9%. Увеличение числа участников предпринимательских союзов свидетельствует о том, что предпринимате-ли все больше убеждаются в целесообразности объединения в бизнес-союзах и становятся все более заинтересованными в участии в диалоге с властями.

Эксперты Исследовательского центра ИПМ констатируют, что рост участия малого и среднего бизнеса в деятельности бизнес-союзов произошел не равномерно по сектору. За прошедший год значимое увеличение числа участников произошло в промышленности и секторе услуг, в то время как в строительстве и торговле оно фактически осталось неизменным.

"Эти тенденции соответствуют оценкам изменения экономического положения предприятий. Соответственно, МСП из секторов, которые быстрее восстановились от кризиса, в большей степени заинтересованы в отстаивании своих интересов и диалоге с правительством, чем предприятия, представляющие сектора, все еще страдающие от сжатия внутреннего спроса. Согласно полученным результатам, средние предприятия (на которых работают от 101 до 250 человек) чаще других становятся членами бизнес-союзов и их активность увеличивается . Увеличение участия в деятельности бизнес-союзов также произошло за счет малых предприятий с занятостью больше 50 человек", - отмечается в исследовании.

Такие результаты, на взгляд экспертов, можно объяснить тем, что более крупные предприятия чувствуют себя увереннее, стараются работать открыто и заинтересованы в том, чтобы участвовать в диалоге с властями и улучшать деловую среду. Кроме того, они менее мобильны и сильнее зависят от бизнес-среды. Такие предприятия строят долгосрочные планы и ищут каналы влияния для продвижения собственных интересов. Их участию в диалоге также способствует то, что в силу своего размера они воспринимаются как более весомые переговорщики.

Однако исследователи предупреждают, что масштабы роста участия средних предприятий в деятельности бизнес-союзов (примерно, с 20 до 50%) могут быть завышены. Выборка опроса формировалась по критериям региона и отрасли, и она не предполагает репрезентативности исходя из размера предприятий. Однако общий тренд на увеличение активности с ростом размера предприятий очевиден.

 
 
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