Баскетболисты «Цмокі-Мінск» обыграли дома на площадке Falcon Club венгерскую «Альбу» в матче заключительного тура группового раунда Кубка ФИБА и обеспечили себе пропуск в следующую стадию турнира.



Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокі-Мінск» — «Альба» — 87:82 (23:16, 19:15, 26:21, 19:30).

«Цмокі-Мінск»: Черапович (24 + 6 подборов + 6 передач), Кравиш (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Мещеряков (5), Кудрявцев (4 + 6 передач), Адамович (0); Саддлер (17), Салаш (12 + 5 подборов), Тростинецкий (9), Семенюк (2), Вабищевич (0).

Выигрывая после трех четвертей матча с перевесом в 16 очков (68:52), в заключительном периоде минчане заставили болельщиков понервничать, но в итоге все для хозяев завершилось благополучно.

Минчане вынуждены были почти весь матч обходиться без основного разыгрывающего Филипа Адамовича, который покинул площадку уже через полторы минуты после начала встречи из-за повреждения.

Самым результативным у «драконов» стал шведский легионер Крис Черапович, набравший 24 очка.

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):

— Мы неплохо защищались в первой половине, но в третьей четверти наступил легкий спад, после которого мы вернулись в игру и контролировали ход событий. Возможно, где-то мы недоработали в защите, но благодаря хорошим взаимодействиям на периметре добились победы, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».

В другом матче дня в группе «F» израильская «Бней Герцлия» дома одолела бельгийский «Шарлеруа» — 87:83. Поражение оставило бельгийскую команду за бортом следующего этапа турнира.

Итоговое положение в группе «F»:

1. «Цмокi-Мiнск» — 10 очков (6 игр)

2. «Альба» (Венгрия) — 9 (6)

3. «Шарлеруа» (Бельгия) — 9 (6)

4. «Бней-Герцлия» (Израиль) — 8 (6).

Во 2-м групповом раунде выступят 16 команд, которые будут разделены на 4 квартета. По 2 лучшие дружины получат путевки в плей-офф Кубка ФИБА-Европа.

Соперниками «Цмокаў» на втором групповом этапе Кубка ФИБА будут литовский «Невежис», венгерский «Сольноки Олай» и победитель матча между черногорским «Морнар Баром» и финской «Катаей».